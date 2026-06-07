BTSが、3月20日に発表した5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」の勢いは、衰えることなく続いた。グローバル音楽配信プラットフォームSpotifyの最新「週間アルバムチャート」（集計期間：5月29日〜6月4日）で、通算8度目の1位となった。この記録は、グローバルポップスターのバッド・バニーの記録を上回り、今年の最多1位の新記録となった。

またタイトル曲「SWIM（スイム）」は、前週に続き「週間トップソング」で4位を維持し、同アルバムに収録された12曲は、11週連続で、同チャート入りした。また「SWIM」は「デーリートップソンググローバル」（4日付）でも4位を記録した。

さらに「ARIRANG」は英国オフィシャルチャート「オフィシャルアルバムトップ100」で33位にランクインした。他にも「オフィシャルアルバムセールズ」など詳細チャート5部門でランクインした。

同アルバムは、ドイツ公式音楽チャートの「トップ100アルバム」（5日付）でも6位を記録し、11週連続でトップ10にランクインした。オーストラリアのARIA（レコード産業協会）「トップ50アルバム」（1日付）でも6位、「トップ20バイナルアルバム」では、11位に入った。

5日には「ARIRANG」の収録曲「Hooligan」のパフォーマンス・ミュージックビデオを公開した。多くのダンサーとともに、メンバー7人がパフォーマンスを披露し、翌6日にYouTubeトレンドワールドワイドで1位、YouTubeグローバル人気ミュージックビデオ（4日付）で21位を記録した。