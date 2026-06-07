MDCで中距離種目が激アツなのが証明された！～TrackTownJPN
ただ走るだけ、ただ飛ぶだけ、ただ投げるだけでない陸上競技の魅力を。日本唯一の陸上『雑談』専門Podcast番組Track Town JPN
5月30日開催されたMDC2026（MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026）男子800mで駒澤大学2年の落合晃選手が今季2度目の日本記録更新となる1分43秒45をマーク！
さらにこのレースで2位から6位まで入った選手の記録が日本歴代3位から7位にランクイン。MDCは記録ラッシュに沸きました。
（日本歴代2位はMDC前日の全米学生選手権東部予選でクレイアーロン竜波選手が1分44秒63をマーク）
※レースリザルトはこちらから
日本グランプリシリーズ MDC GP
そんな好記録ラッシュに沸いたMDCを作った横田真人さんとEKIDENNews西本武司さん、柏原竜二さんと振り返りました。
ニューイヤー駅伝統一予選会 愛知県田原市決定について
・発表もプロモーションなのに勿体ない
・応援団、スタッフは？
・ボランティアに対する考え方がまだまだ
・あくまで憶測で話してます
大成功に終わったMDC
・横田さん「6年目にしてやっと形が出来た」
・ブロンズにして記録狙う選手が多く出場
・競技場全体に記録出そうというムードが出来た
・緊張してた選手多くピリピリ感出してた
・世界陸上の効果？お客さんが陸上を知り始め、熱量が感じられるようになった
・ペースメーカーへのこだわり 圧力の掛け方半端ない(笑)
・横田さんは自分が作った大会で自らの800ｍ記録を歴代10位から弾き出す
・来年ＭＤＣがＴＶで取り上げられる？
・アジア大会記録突破者続出で日本選手権男子800ｍが楽しみ
・センゴに佐藤圭汰＆本田
・森凪也選手がセンゴの味を占めた。アジア大会あるかも
・日本選手権2日目序盤に中距離が集結 2021年の再現なるか
※写真はEKIDENNews西本武司さん
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