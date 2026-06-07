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5月30日開催されたMDC2026（MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026）男子800mで駒澤大学2年の落合晃選手が今季2度目の日本記録更新となる1分43秒45をマーク！

さらにこのレースで2位から6位まで入った選手の記録が日本歴代3位から7位にランクイン。MDCは記録ラッシュに沸きました。

（日本歴代2位はMDC前日の全米学生選手権東部予選でクレイアーロン竜波選手が1分44秒63をマーク）



※レースリザルトはこちらから

日本グランプリシリーズ MDC GP

そんな好記録ラッシュに沸いたMDCを作った横田真人さんとEKIDENNews西本武司さん、柏原竜二さんと振り返りました。

ニューイヤー駅伝統一予選会 愛知県田原市決定について

・発表もプロモーションなのに勿体ない

・応援団、スタッフは？

・ボランティアに対する考え方がまだまだ

・あくまで憶測で話してます

大成功に終わったMDC

・横田さん「6年目にしてやっと形が出来た」

・ブロンズにして記録狙う選手が多く出場

・競技場全体に記録出そうというムードが出来た

・緊張してた選手多くピリピリ感出してた

・世界陸上の効果？お客さんが陸上を知り始め、熱量が感じられるようになった

・ペースメーカーへのこだわり 圧力の掛け方半端ない(笑)

・横田さんは自分が作った大会で自らの800ｍ記録を歴代10位から弾き出す

・来年ＭＤＣがＴＶで取り上げられる？

・アジア大会記録突破者続出で日本選手権男子800ｍが楽しみ

・センゴに佐藤圭汰＆本田

・森凪也選手がセンゴの味を占めた。アジア大会あるかも

・日本選手権2日目序盤に中距離が集結 2021年の再現なるか

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠※写真はEKIDENNews西本武司さん

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