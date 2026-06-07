【Weverse Con Festival】CUTIE STREET、韓国音楽フェス初登場「うれしかったです」 黄色い歓声飛び交う
アイドルグループ・CUTIE STREET（古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival（以下、Weverse Con Festival）』内「Weverse Park Day」に出演。韓国音楽フェス初登場となった。
【ライブ写真】ソウル野外ステージに登場したCUTIE STREET
今年3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演して話題になったCUTIE STREET。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが現地チャートでランキング入りし、7月に韓国で開催する単独ライブ『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』2DAYSのチケットは即完売となった。
CUTIE STREETがメンバーカラーの衣装で登場すると、会場からは早くも「かわいい…」という声が上がった。前列には、公式ユニフォームを着用し、うちわを手にしたファンの姿も見られ、韓国での人気の高さをうかがわせた。5日に韓国の音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）で披露し話題を集めた「ぷりきゅきゅ」の韓国語バージョンをパフォーマンスすると、キャッチーなフレーズに合わせて一緒に踊る観客の姿も。パフォーマンス後には大きな拍手と歓声が送られた。
続いて披露したのは、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョン。韓国語で歌唱する中、「かわいいだけじゃだめですか？」のフレーズは日本語のまま届けられ、その瞬間にはひときわ大きな歓声が沸き起こった。日本発の“カワイイ”カルチャーを、初出演となる韓国の音楽フェスの舞台でも存分に発信し、会場を魅了した。
全編韓国語でのMCでは、メンバーが言葉につまる場面もあったが、会場から温かな拍手が送られた。ステージを後にする際には、観客が大きく手を振って見送り、メンバーも笑顔で応えるなど、名残惜しそうな雰囲気の中でステージを締めくくった。
CUTIE STREETはステージ後、囲み取材に出席。真鍋は「曲名をタイトルコールで言ったとき、曲名を知ってくださっている方がいて、言った瞬間に叫んでくださって。それがうれしかったですし、後ろの方でも手で踊ってくださっていて、楽しんでくださっているなと思って、楽しかったです」と充実感をにじませた。
また、佐野は「初めての韓国の野外フェスだったのですが、私たちの推しグッズを持ってくれている方たちがいて『いる！』って思ったのと、『か・わ・い・い』っていうボードを見てうれしかったです」と声を弾ませた。
6日、7日の2日間にわたって韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される同イベントは、音楽のジャンルと世代を超えて全世界の音楽ファンをひとつにつなげるグローバルミュージックフェスティバル。2023年に始まり、今回は4回目となる。
【セットリスト】
Overture
「ぷりきゅきゅ」
「かわいいだけじゃだめですか？」
今年3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演して話題になったCUTIE STREET。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが現地チャートでランキング入りし、7月に韓国で開催する単独ライブ『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』2DAYSのチケットは即完売となった。
CUTIE STREETがメンバーカラーの衣装で登場すると、会場からは早くも「かわいい…」という声が上がった。前列には、公式ユニフォームを着用し、うちわを手にしたファンの姿も見られ、韓国での人気の高さをうかがわせた。5日に韓国の音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）で披露し話題を集めた「ぷりきゅきゅ」の韓国語バージョンをパフォーマンスすると、キャッチーなフレーズに合わせて一緒に踊る観客の姿も。パフォーマンス後には大きな拍手と歓声が送られた。
続いて披露したのは、代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョン。韓国語で歌唱する中、「かわいいだけじゃだめですか？」のフレーズは日本語のまま届けられ、その瞬間にはひときわ大きな歓声が沸き起こった。日本発の“カワイイ”カルチャーを、初出演となる韓国の音楽フェスの舞台でも存分に発信し、会場を魅了した。
全編韓国語でのMCでは、メンバーが言葉につまる場面もあったが、会場から温かな拍手が送られた。ステージを後にする際には、観客が大きく手を振って見送り、メンバーも笑顔で応えるなど、名残惜しそうな雰囲気の中でステージを締めくくった。
CUTIE STREETはステージ後、囲み取材に出席。真鍋は「曲名をタイトルコールで言ったとき、曲名を知ってくださっている方がいて、言った瞬間に叫んでくださって。それがうれしかったですし、後ろの方でも手で踊ってくださっていて、楽しんでくださっているなと思って、楽しかったです」と充実感をにじませた。
また、佐野は「初めての韓国の野外フェスだったのですが、私たちの推しグッズを持ってくれている方たちがいて『いる！』って思ったのと、『か・わ・い・い』っていうボードを見てうれしかったです」と声を弾ませた。
6日、7日の2日間にわたって韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される同イベントは、音楽のジャンルと世代を超えて全世界の音楽ファンをひとつにつなげるグローバルミュージックフェスティバル。2023年に始まり、今回は4回目となる。
【セットリスト】
Overture
「ぷりきゅきゅ」
「かわいいだけじゃだめですか？」