「将来の安心」を得るために資産運用に励む人は多いが、実際にどのように使ったらいいか考えたことはあるだろうか。納得感のある“取り崩し”の考え方を、「オルカン」の生みの親でもある専門家が提案する。※本稿は、シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表の代田秀雄『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。

お金の使い方は

知識ではなく「習慣」

若い読者の方がいるなら、伝えたいことがあります。

お金をすべて貯め込む必要はありません。かといって、無計画に使えばいいという話でもありません。

大切なのは、「将来の安心」と「今しか得られない経験」、その両方に意識的にお金を振り分けることです。

積み立てフェーズのうちから、積み立てながら使う。そして、使いながら積み立てる。

このバランスを、できるだけ早い段階で身につけておくことが、将来、取り崩しフェーズに入ったときの「使えなさ」を防ぎます。

お金の使い方は、知識ではなく習慣です。若いうちから「上手に使う練習」をしておくことは、将来の自分を助けることにつながります。

一方で、年齢を重ねた今だからこそ、「あのときにしかできなかったこと」の価値が、よりはっきりとわかるようにもなりました。

お金は、あとからでもある程度は取り戻せます。しかし、時間と若さは取り戻せません。

だからといって、「もう遅い」と思う必要はありません。

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