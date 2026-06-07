猫ちゃんのお手入れにはさまざまなものがありますが、そのなかでも爪切りが苦手という猫ちゃんは少なくないようです。そんな爪切り中の猫ちゃんの様子が、たくさんの人に笑いを届けることに。

その衝撃の光景には、「思わず吹きだしちゃいましたｗ」「爪切りに耐えられなくなったんですねｗ」とコメントが寄せられ、表示回数は27万回を突破することとなりました。

【写真：爪切り中に『猫の様子』を確認した結果…想像以上に『現実から目を逸らしている光景』】

爪切りをされて『現実から目を逸らしてしまう』コテツちゃん

Xアカウント『コテツとまる』に、爪切り中の猫ちゃんの姿が投稿され、その衝撃的な光景が笑いを誘っています。

ある日、飼い主さんに爪切りをしてもらうことになったラグドールのコテツちゃん。

猫ちゃんは爪切りが苦手な子が多いですが、コテツちゃんもそのうちのひとりだったようで、飼い主さんがコテツちゃんの爪切りを始めると…。

なんと、コテツちゃんは白目を剥いて気を失ってしまったそう！きっと、コテツちゃん流の『現実から目を逸らす方法』なのでしょう。

そんな衝撃的なコテツちゃんの姿に、たくさんの人が笑顔になってしまうのでした。

芸人級のリアクションを披露するコテツちゃんとまるちゃん

そんなユーモアたっぷりな表情を見せてくれたコテツちゃんですが、コテツちゃんの後輩猫まるちゃんも、とても表情豊かな猫ちゃんなのだそう。ある日には、大好きなおやつを貰って至福の笑みを浮かべていたのだとか。

また別の日には、目の前に現れたおもちゃを見てアゴが外れそうなほど大きく口を開いて驚いていたり、気になるものを見て訝しげな顔をしていたりと、さまざまな表情を見せてくれるのだといいます。

もしかしたら、まるちゃんの多彩な表情のレパートリーはコテツちゃん譲りなのかもしれません。

爪切りをされて気絶してしまうコテツちゃんの光景には、たくさんの感想と笑顔が届けられることに。「完全に気絶してますね」「現実から目を逸らしてるｗ」「うちのお姉ちゃんがテスト勉強する前によくやってる眼だｗ」とコメントが寄せられています。

Xアカウント『コテツとまる』では、そんなコテツちゃんとまるちゃんの笑顔あふれる日々が綴られていますよ。

コテツちゃん、まるちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「コテツとまる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。