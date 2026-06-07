2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を実施。トレーニング後には、６月７日が誕生日の瀬古歩夢が現地取材で訪れた“セレッソ大阪の先輩”柿谷曜一朗さんから花束とともに祝福の言葉を受け取るシーンがあった。 こうしたバースデーイベントは、モンテレイ入り４日で早くも３度目となった。６月３日に後藤啓介（21歳）が報道陣からサッカーボールがデザインされたケーキをプレゼントされると、翌４日に25歳の誕生日を迎えた久保建英がバースデーソングを歌う菅原由勢からオリジナルケーキを手渡された。 日本代表では異例とも言える誕生日ラッシュが続いている。