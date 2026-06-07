友人に「年収1000万円は富裕層」だと言われました。でもウチは“毎月ギリギリ”です。「余裕がある家庭」と「余裕がない家庭」の違いは何でしょうか？

年収1000万円は一般的には高収入に分類される

年収1000万円は、日本全体でみると高い水準です。内閣府が公表している所得分布資料でも、1000万円以上の所得帯は全体の中で少数派となっています。そのため、客観的にみると高所得層に分類される水準といえます。

ただし、「高収入＝富裕層」とは限りません。富裕層という言葉は、単純な年収だけでなく、「どれだけ資産を持っているか」で判断されることが多いためです。

例えば、金融機関などでは、預貯金や株式、不動産などの純金融資産が1億円以上ある世帯を富裕層と定義するケースがあります。つまり、毎年の収入が高くても、住宅ローンや教育費などで支出が大きく、資産が増えていなければ、富裕層とは異なる状況といえます。

また、年収1000万円の場合、所得税や住民税、社会保険料の負担も大きくなります。額面では1000万円あっても、実際に自由に使えるお金は想像より少ないと感じる人も多いでしょう。



住宅ローンと教育費が家計を圧迫しやすい理由

年収1000万円世帯でも生活に余裕を感じにくい大きな理由として、住宅ローンと教育費の負担があります。

まず住宅費です。収入が高いほど、高価格帯の住宅を購入するケースが増えます。特に都市部では、数千万円から1億円近い住宅ローンを組む家庭も珍しくありません。その結果、毎月の返済額が大きくなり、家計を圧迫しやすくなります。

さらに、住宅購入後も固定資産税や修繕費、管理費などの支出が続きます。「家を買ったら終わり」ではないため、思った以上にお金がかかることがあります。

加えて、子どもの教育費も大きな負担です。私立学校への進学や塾、習い事などが重なると、教育内容によっては、年間で数百万円規模になるケースもあります。特に大学進学時期には教育費が急増し、家計が厳しくなる家庭も少なくありません。

また、年収が高い家庭ほど「子どもに良い教育を受けさせたい」という意識が強くなりやすく、教育関連の支出が増える傾向があります。そのため、収入が増えても支出も同時に増え、余裕がないと感じやすくなるのです。



「お金持ちかどうか」は生活スタイルでも変わる

同じ年収1000万円でも、「余裕がある家庭」と「余裕がない家庭」があります。その違いを生む大きな要因が、生活スタイルです。

例えば、外食の頻度、車の維持費、旅行の回数、子どもの習い事など、日々の支出は家庭によって大きく異なります。収入が増えると生活水準も自然に上がりやすく、「以前より支出が増えている」と気づかないケースもあります。

これは、収入増加に伴って生活水準や支出水準も上昇する現象で、「生活水準の上昇」と呼ばれることがあります。経済学や消費行動の分野でも、収入増加に応じて消費水準が拡大しやすい現象として説明されています。

一方で、支出バランスを意識している家庭では、年収1000万円未満でもしっかり資産形成を進めている場合があります。最近では、新NISAやiDeCoといった、税制優遇制度を活用した資産運用を選択するケースもみられます。

つまり、生活の余裕は単純な年収だけで決まるものではありません。税負担や支出バランス、将来への備えなどによって、同じ年収でも家計状況には差が生まれます。



年収1000万円でも不安を減らすには、資産を意識することが大切

年収1000万円は、客観的には高収入ですが、住宅ローンや教育費などの支出が大きければ、必ずしもお金持ちの実感を持てるとは限りません。

特に、毎月の支出が増え続けると、収入が高くても将来への不安は残りやすくなります。そのため、「年収が高いか」だけでなく、「どれだけ資産を増やせているか」を意識することが重要です。

例えば、家計の固定費を見直したり、教育費の計画を早めに立てたりするだけでも、将来の負担を減らしやすくなります。また、余裕資金を少しずつ積み立て投資に回すことで、将来的な安心感につながりやすくなります。

「年収1000万円なのに余裕がない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。大切なのは、周囲と比べることではなく、自分たちの家計状況に合ったお金の管理を続けることです。無理のない範囲で資産形成を進めていけば、将来の安心感にもつながっていくでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー