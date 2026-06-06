ガールズバンド・SILENT SIRENの黒坂優香子が5日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらお腹が目を引く最新ショットを公開し、オシャレなマタニティーコーデが反響を呼んでいる。



【写真】大きくなったお腹にやさしいオシャレでかわいいコーデ 「ジオングじゃん」の声も

黒坂は「妊娠中でも着られる可愛いお洋服探すの楽しい…！♡」と記し、ブラウンのノースリーブ姿の写真をアップ。お腹の周囲が広がった、ふんわりコーデはかわいさ＆妊娠中のボディへのやさしさを感じさせるデザインだ。白のワンピ姿やドット柄のホルターネックにデニムを合わせた姿など、複数の組み合わせもアップした。



2024年10月に「今年の夏に入籍致しました。 お相手はいつも一緒にお仕事をしている音楽プロデューサーの方です。」と結婚を明かしていtた黒沢。今年2月17日には新しい命を授かったことを報告し、「小さな命を守りながらこのかけがえのない時間を大切に過ごしていきたいと思っています。」と思いをつづっていた。



2日にはアフタヌーンティーに出かけた際のカットも公開。「妊娠してからペプラムなトップス集めがち♡ そしてこのスカートが本当に楽すぎて!! シルエットもキレイだしめちゃめちゃ伸びるからすごい！」と、腰回りを自然にカバーしながらロングスカートにサンダルのオシャレなコーデも披露している。



5日の別の投稿では「Welcome Baby Boy or Girl？」と書き出し、少し前に作ったというジェンダーリビールケーキの写真とともに「みんなの予想はどっちかな？」と問いかけ、「え～難しい質問」「オソロコーデされてる姿が想像できます」「手作りすごいッッッ！」とファンを沸かせていた。



フォロワーからは「ず～っと可愛い妊婦さんで流石すぎます」「大分お腹大きくなったね」「とてもかわいいです」「マタニティコーデも相変わらず可愛い」などの声に加え、「妊娠中だからって可愛いを諦めなくても いいんだって思えるコーデ 妊娠したときは参考にしたいです！」といったコメントも寄せられていた。



SILENT SIRENはボーカル＆ギターのすぅ(吉田菫)、ベースの山内あいな(あいにゃん)、キーボードの黒坂優香子(ゆかるん)の3人のガールズバンド。2012年に「Sweet Pop!」でメジャーデビュー。21年12月から2年間の活動休止を挟んで活動を再開している。黒坂は1989年生まれ、埼玉県出身。学生時代に新体操をやっており、軟体女王としても知られる。



（よろず～ニュース編集部）