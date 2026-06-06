森保Jの練習パートナー兼ねるU-19日本代表、U-19メキシコ代表に3発快勝!! 前半に尾谷、姫野、山本が得点
[6.5 U-19メキシコ 1-3 U-19日本]
U-19日本代表は5日、北中米遠征の初戦でU-19メキシコ代表との国際親善試合を行って3-1の快勝を収めた。GKステイマンジョシュア草太郎(法政大)や同日のJ1百年構想リーグに出場するため合流前のFW徳田誉(鹿島)、MF濱崎健斗(神戸)の3人を除いた22人が出場。今後は9日にU-19アメリカ代表、19日にナッシュビルSCと対戦する。
今回のU-19日本代表は北中米W杯を戦う日本代表のトレーニングパートナー。前日にはDF藤川虎三(福岡U-18)、FW新川志音(シントトロイデン)、FW神代慶人(フランクフルト)、FW吉田湊海(鹿島)がA代表の練習に参加していた。
U-19日本代表としての国際親善試合も組まれていて、この日が1戦目。GK萩裕陽(名古屋)がゴールを守って3バックは右から藤川、DF田中玲音(東海大)、DF藤田明日翔(川崎F U-18)と並んだ。MF小川尋斗(川崎F U-18)をアンカーに置いてMF山本天翔(G大阪)とMF長璃喜(川崎F)がインサイドハーフを担当。右ウイングバックにMF姫野誠(千葉)、左ウイングバックにMF瀬口大翔(神戸)が入り、吉田とFW尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)が2トップを組んだ。
日本は前半16分、左サイドのパス交換で瀬口から吉田、長と繋いで長が抜け出す。ファーサイドへグラウンダークロスを送ると姫野がダイレクトで合わせたが枠の右に外れた。同17分には藤田が前に出て浮き球をインターセプトして速攻の起点になったが、ペナルティエリア手前でボールを受けた吉田はシュートを打ち切れなかった。
前半18分にはピンチを迎えた。ゴールキックからのビルドアップで藤川が中盤に配球するもインターセプトされてペナルティエリア内への侵入を許す。FWウーゴ・カンベロスにフリーでのシュートを許したが、ここはGK萩がセーブ。こぼれ球に反応したFWジョナタン・イバン・ラミレスのシュートは勢いがなく、藤田がクリアした。
すると前半22分、瀬口がペナルティエリア左の長に浮き球を通すと、長の折り返しに反応したのは尾谷。ゴール前中央から左足のダイレクトシュートをゴールに流し込み、先制に成功した。続く同40分、瀬口のタメから外を回った藤田がクロスを上げると、フリーの山本の頭上を越えたボールをGKが弾ききれず。姫野がこぼれてきたボールを無人のゴールに押し込んで2-0とした。
ところが前半45分、自陣右サイド深くに来たロングボールにGK萩が飛び出したが痛恨の空振り。DFエドウィン・ソトに入れ替わられるとGK不在のゴール前へ送られたパスをイバン・ラミレスに合わせられて失点かと思われた。ただ副審の旗が上がってソトのオフサイドでノーゴールとなった。
失点を免れた日本は前半45+2分、ノープレッシャーの瀬口がペナルティエリア手前中央の山本に絶妙な縦パスを供給。山本が守備陣の間でボールを受けて前を向き、冷静にゴール左にシュートを決めて3-0。前半はそのまま終了した。
山口智監督はハーフタイム明けに4枚替えを敢行。萩、山本、吉田、藤川との交代でGK村松秀司(ロサンゼルスFC)、MF仲山獅恩(東京V)、FW新川志音(シントトロイデン)、DF中野陽斗(いわき)がピッチに入った。後半4分に新川が尾谷のパスを受けてペナルティエリア右から右足を振るシュートシーンをさっそく作ったが、枠の左に逸れた。
後半12分には小川と尾谷に代えてMF林駿佑(川崎F)とFW神代慶人(フランクフルト)を投入。同15分、姫野のスルーパスで神代がGKと1対1になる決定機になったがシュートはGKに防がれた。
後半19分、姫野、長、田中との交代でMF徳村楓大(町田)、MF木實快斗(北九州)、DF鈴木楓(FC東京)が出場。同28分には姫野と藤田との交代でDF布施克真(筑波大)とDF大川佑梧(鹿島)が入って先発の11人が全て入れ替わった。
後半は両チームとも無得点が続くなかで同28分、木實のミドルシュートのこぼれ球を神代が拾ってペナルティエリア内から強烈なシュートを放ったがGKの正面。だが同30分、左サイドから中へ仕掛けるカンベロスに布施と仲山が剥がされると、強烈なミドルシュートを決められて1点を返された。
なおもメキシコは後半44分、左からのクロスをMFルイス・マリオ・ガンボアがゴール前からフリーで合わせる決定機を作ったがGK村松の正面。対する日本は同45分、徳村が左からカットインして強烈なシュートを放ったがGKに阻まれた。
以降はスコアが動かずタイムアップ。日本は後半に得点を奪えず終盤はボールを持たれたものの3-1で勝利した。
U-19日本代表は5日、北中米遠征の初戦でU-19メキシコ代表との国際親善試合を行って3-1の快勝を収めた。GKステイマンジョシュア草太郎(法政大)や同日のJ1百年構想リーグに出場するため合流前のFW徳田誉(鹿島)、MF濱崎健斗(神戸)の3人を除いた22人が出場。今後は9日にU-19アメリカ代表、19日にナッシュビルSCと対戦する。
今回のU-19日本代表は北中米W杯を戦う日本代表のトレーニングパートナー。前日にはDF藤川虎三(福岡U-18)、FW新川志音(シントトロイデン)、FW神代慶人(フランクフルト)、FW吉田湊海(鹿島)がA代表の練習に参加していた。
日本は前半16分、左サイドのパス交換で瀬口から吉田、長と繋いで長が抜け出す。ファーサイドへグラウンダークロスを送ると姫野がダイレクトで合わせたが枠の右に外れた。同17分には藤田が前に出て浮き球をインターセプトして速攻の起点になったが、ペナルティエリア手前でボールを受けた吉田はシュートを打ち切れなかった。
前半18分にはピンチを迎えた。ゴールキックからのビルドアップで藤川が中盤に配球するもインターセプトされてペナルティエリア内への侵入を許す。FWウーゴ・カンベロスにフリーでのシュートを許したが、ここはGK萩がセーブ。こぼれ球に反応したFWジョナタン・イバン・ラミレスのシュートは勢いがなく、藤田がクリアした。
すると前半22分、瀬口がペナルティエリア左の長に浮き球を通すと、長の折り返しに反応したのは尾谷。ゴール前中央から左足のダイレクトシュートをゴールに流し込み、先制に成功した。続く同40分、瀬口のタメから外を回った藤田がクロスを上げると、フリーの山本の頭上を越えたボールをGKが弾ききれず。姫野がこぼれてきたボールを無人のゴールに押し込んで2-0とした。
ところが前半45分、自陣右サイド深くに来たロングボールにGK萩が飛び出したが痛恨の空振り。DFエドウィン・ソトに入れ替わられるとGK不在のゴール前へ送られたパスをイバン・ラミレスに合わせられて失点かと思われた。ただ副審の旗が上がってソトのオフサイドでノーゴールとなった。
失点を免れた日本は前半45+2分、ノープレッシャーの瀬口がペナルティエリア手前中央の山本に絶妙な縦パスを供給。山本が守備陣の間でボールを受けて前を向き、冷静にゴール左にシュートを決めて3-0。前半はそのまま終了した。
山口智監督はハーフタイム明けに4枚替えを敢行。萩、山本、吉田、藤川との交代でGK村松秀司(ロサンゼルスFC)、MF仲山獅恩(東京V)、FW新川志音(シントトロイデン)、DF中野陽斗(いわき)がピッチに入った。後半4分に新川が尾谷のパスを受けてペナルティエリア右から右足を振るシュートシーンをさっそく作ったが、枠の左に逸れた。
後半12分には小川と尾谷に代えてMF林駿佑(川崎F)とFW神代慶人(フランクフルト)を投入。同15分、姫野のスルーパスで神代がGKと1対1になる決定機になったがシュートはGKに防がれた。
後半19分、姫野、長、田中との交代でMF徳村楓大(町田)、MF木實快斗(北九州)、DF鈴木楓(FC東京)が出場。同28分には姫野と藤田との交代でDF布施克真(筑波大)とDF大川佑梧(鹿島)が入って先発の11人が全て入れ替わった。
後半は両チームとも無得点が続くなかで同28分、木實のミドルシュートのこぼれ球を神代が拾ってペナルティエリア内から強烈なシュートを放ったがGKの正面。だが同30分、左サイドから中へ仕掛けるカンベロスに布施と仲山が剥がされると、強烈なミドルシュートを決められて1点を返された。
なおもメキシコは後半44分、左からのクロスをMFルイス・マリオ・ガンボアがゴール前からフリーで合わせる決定機を作ったがGK村松の正面。対する日本は同45分、徳村が左からカットインして強烈なシュートを放ったがGKに阻まれた。
以降はスコアが動かずタイムアップ。日本は後半に得点を奪えず終盤はボールを持たれたものの3-1で勝利した。