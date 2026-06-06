森保Jの練習パートナー兼ねるU-19日本代表、U-19メキシコ代表に3発快勝!! 前半に尾谷、姫野、山本が得点

森保Jの練習パートナー兼ねるU-19日本代表、U-19メキシコ代表に3発快勝!! 前半に尾谷、姫野、山本が得点