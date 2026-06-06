中島健人の演技が光っていた「出演作」ランキング！ 『彼女はキレイだった』を1票差で抑えた1位は？
出演作を重ねるたびに、新たな一面を見せてきた中島健人さん。演技力が特に印象に残った出演作が話題となっています。
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の演技が光っていたと思う出演作」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、2021年放送のドラマ『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）です。韓国の大ヒットドラマのリメイク版で、小芝風花さんとダブル主演を務めています。
中島さんはイケメンの最恐毒舌上司というドSな役どころ。ドSキャラといえば、映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』（2016年）で演じた黒王子がハマり役でしたが、本作では大人の魅力を見せています。また、アドリブで涙を流すなど、演技力の高さも話題となりました。
回答者からは「ビジュアルも含めてはまっていたから」（40代男性／奈良県）、「キャラクター作りが完璧でオリジナリティもあった」（40代女性／福島県）、「自然な演技でカッコよかったから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ系／2020年）です。警察学校を舞台に、ダブル主演を務めた平野紫耀さんと最強バディを結成して予測不能な難事件に挑むクライムサスペンス。
中島さん演じる本間快は、頭脳明晰（めいせき）で頭でっかちな理論派の警察学校生。丸メガネがトレードマークですが、毎話壊れてしまうのも見どころ。身体能力を生かした迫力あるアクションシーンも見逃せません。
回答コメントでは「とても真面目な警察の見習い役が普段とのギャップで光っていました」（30代女性／愛知県）、「真面目なイケメン優等生役がキラキラしていた」（50代女性／神奈川県）、「ありのままの姿みたいなかんじでよかった」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の演技が光っていたと思う出演作」ランキングを紹介します！
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2位：『彼女はキレイだった』（長谷部宗介）／38票
2位にランクインしたのは、2021年放送のドラマ『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）です。韓国の大ヒットドラマのリメイク版で、小芝風花さんとダブル主演を務めています。
回答者からは「ビジュアルも含めてはまっていたから」（40代男性／奈良県）、「キャラクター作りが完璧でオリジナリティもあった」（40代女性／福島県）、「自然な演技でカッコよかったから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『未満警察 ミッドナイトランナー』（本間快）／39票
1位にランクインしたのは、ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ系／2020年）です。警察学校を舞台に、ダブル主演を務めた平野紫耀さんと最強バディを結成して予測不能な難事件に挑むクライムサスペンス。
中島さん演じる本間快は、頭脳明晰（めいせき）で頭でっかちな理論派の警察学校生。丸メガネがトレードマークですが、毎話壊れてしまうのも見どころ。身体能力を生かした迫力あるアクションシーンも見逃せません。
回答コメントでは「とても真面目な警察の見習い役が普段とのギャップで光っていました」（30代女性／愛知県）、「真面目なイケメン優等生役がキラキラしていた」（50代女性／神奈川県）、「ありのままの姿みたいなかんじでよかった」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)