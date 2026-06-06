テレビ番組で韓国女優の自宅を把握後、強盗…逮捕の男性、過去にも女性タレントの家を狙っていた

女優キム・ギュリの自宅で強盗をした容疑で身柄送致された40代の男性が、過去にタレントのソ・ドンジュの自宅にも侵入を試みていたことが明らかになり、衝撃を与えている。

去る6月5日、韓国のテレビ局MBNの報道によると、40代男性A氏は2026年初め、ソ・ドンジュの自宅に侵入しようとして警察に検挙された。

【画像】裸足で強盗から逃げるキム・ギュリ、防犯カメラに

当時、警察はA氏に対して住居侵入およびストーカー行為の疑いで拘束令状と留置場での拘留を申請したが、裁判所はこれを棄却したと伝えられた。

その後、A氏は拘束されない状態で裁判にかけられ、裁判中にまた別の犯行に及んだ。

（写真提供＝OSEN）ソ・ドンジュ

5月20日21時頃、A氏はソウル鍾路（チョンノ）区の北村（ブクチョン）韓屋（ハノク）村にあるキム・ギュリの自宅に侵入した容疑を持たれている。

彼は自宅にいたキム・ギュリと女性の同居人を凶器で脅迫し、金品を要求したことが調査で判明した。そのなかで、キム・ギュリはケガを負った。

キム・ギュリ

犯行直後に逃走したA氏は、約3時間後、ソウル江西（カンソ）区禾谷（ファゴク）洞の自宅付近で警察に自首した。その後、警察は拘束令状を申請し、裁判所は逃亡の恐れなどを理由に令状を発付した。5月29日、A氏は検察に身柄送致された。

警察の調査のなかでA氏は、キム・ギュリの自宅の場所を把握した経緯について、「テレビ番組に出た自宅の映像を見て確認した」という趣旨の供述をしたとのことだ。

なお、今回の事件をきっかけに、有名人の自宅が番組やオンラインコンテンツを通じて露出する問題と、ストーカー犯罪に対する懸念が再び高まっている。