【レポート】映画『Michael／マイケル』イベントにJuice＝Juiceのメンバーが登場！マイケルをオマージュしたダンスを生披露

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映画『Michael/マイケル』のIMAX(R)先行上映会が6月5日、東京・TOHOシネマズ新宿 スクリーン10で行われ、Juice＝Juiceの松永里愛、有澤一華、川嶋美楓がゲスト出演した。

■「マイケルが好きな人はもちろん、私たちと同年代の方にも、ぜひ観ていただきたい映画だなと強く思いました」（川嶋美楓）

この日から先行上映が始まったIMAX(R)の迫力ある映像と音響で映画を楽しもうと、劇場には大勢の観客が来場するなかJuice=Juiceが登壇。

過去にマイケル・ジャクソンをオマージュした楽曲をリリースするなど、以前からマイケルの音楽へのリスペクトを発信してきたJuice=Juice。

「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS関連動画総再生回数約6億回を記録する注目を集めるなか、3人にとって初の映画イベント出演となった今回のイベント。

映画をひと足早く鑑賞した3人は、興奮冷めやらぬ様子。映画の感想について松永が「とにかく圧倒されながら映画を観ていました。この映画を観るだけで、自分のなかに新しい価値観をいただけるような内容だったなと思います」と深く感銘を受けた様子だった。

有澤も「本当に、口が開いたまま閉まらないことってあるんだなと思いました。大スターであるマイケルはもちろんですが、その裏側にあるひとりの人間としてのマイケルの姿も描かれているので、そこに刺激を受けました」と人間ドラマの側面に興味を抱いた様子。

さらに川嶋も「マイケル・ジャクソンが世界中の人々に愛されたきっかけがしっかりと伝わってきました。彼のパフォーマンスが、なぜこれほどまでに人々の心に届いたのかがよくわかります。マイケルが好きな人はもちろん、私たちと同年代の方にも、ぜひ観ていただきたい映画だなと強く思いました」とアピールした。

ダンスグループであるJuice=Juiceの3人にとって、主人公マイケルを演じたジャファー・ジャクソンによるダンスシーンはどのように映ったのだろうか。

「私も本当にビックリして。最初はこれ、CGじゃないか？ と思ったくらいの迫力でした」と目を丸くしていた松永は「でも2年間、血のにじむような努力をされて、今回の映画になったということで、本当にどれくらい鏡のなかの自分と向き合ったらこんなパフォーマンスができるのか。自分自身を表現するのではなく、マイケル・ジャクソンを表現するというのが私たちとは全然違うので、どんな感覚だったんだろうというのがすごく気になりました」とコメント。

有澤は「私がいちばんビックリしたのが“足音”なんです。映画館で観ると、音が響くんですけど、ダンスシーンでのジャファーさんの足音が、しっかりとリズムに乗って、ドンッ、ドンッと響くのがものすごい臨場感があって。迫力って、足音からも出るんだなと、すごく勉強になりました」と、本作の「音」の体験に圧倒されたことを明かした。

さらに川嶋も「映画を観ていて本物のマイケル・ジャクソンが踊っているんだと思ってしまうくらい、本物にしか見えなくて。映画の世界に没入して観ていたんですが、同じパフォーマンスをやる身としてふとした瞬間に『どうやったらここまで完成形に近づけるんだろう』と気になるくらい、すごいなと思いました」と語るなど、3人それぞれがジャファー・ジャクソンのダンスの迫力に圧倒されている様子だった。

■マイケルオマージュの振り付けが特徴的な「KEEP ON 上昇志向！！」をパフォーマンス

Juice=Juiceの楽曲のなかには、マイケルへのオマージュが散りばめられている「KEEP ON 上昇志向！！」という楽曲があるが、この楽曲について松永が「この曲の振り付けにはムーンウォークやゼログラビティの動きを取り入れています」と説明すると、さっそく観客の前で「KEEP ON 上昇志向！！」の生パフォーマンスを披露することに。

ファンキーな楽曲のなかに、ところどころでマイケルのダンスを彷彿とさせるような振り付けが登場するたびに、会場には大きな拍手が鳴り響いた。

迫力のパフォーマンスを終え、観客から大きな拍手を浴びた3人。充実感をにじませた松永が「この曲はとてもファンクな曲調で、ダンスじゃないところにもマイケルの要素がたくさん取り込まれているんです。リハーサルのときも『マイケルの映像をみんな観てください』という言葉を毎回いただくので、みんなでマイケルの映像を観てなんとか頑張ってやっています」と語るなど、Juice=Juiceのパフォーマンスにマイケルの影響があることも明かされた。

そして有澤も「指先まで意識を持つということが本当に重要。マイケルのようなキレのある動きがすごく難しくて…。もっと練習が必要だなと実感します」と真摯に語った。

■『Michael／マイケル』プロデューサーから“日本プロモーション”を託され大興奮

そしてこの日は、先日のジャパンプレミアイベントのために来日していた本作プロデューサーのグレアム・キングからのビデオメッセージが送られた。

「プロデューサーのグレアム・キングです。今日はIMAX劇場での先行上映に集まってくれてありがとう。マイケルにとって大切な場所である日本で、ついに映画を上映できてとてもうれしいです。このIMAXバージョンはとんでもない迫力になっています。ひと足早くIMAXで最高の映画体験をしてください。そしてJuice=Juiceの里愛、一華、美楓。今夜は会場を盛り上げてくれてありがとう。日本でのプロモーションを君たちにお願いするよ。この映画の魅力をたくさんの日本のファンへ伝えてください。ありがとうございます」

3人の名前を直接よびかけ、日本での宣伝活動を託したグレアムに、3人も「名前を呼ばれた！ すごい！」と興奮することしきり。松永も「泣きそうなぐらいうれしいです。私はグレアム・キングさんがプロデュースされた『ボヘミアン・ラプソディ』をテレビや映画館で拝見していたので、こうやって数年後にマイケルの映画の魅力を皆さんにお届けするような場に来られたことがすごくうれしく思います。3人で責任を持って魅力を存分に伝えられるように頑張りたいなと思います」と意気込んだ。

また、あらためてマイケルの楽曲のなかで、それぞれのお気に入りの一曲を問われると、まずは松永が「私は『アース・ソング』が大好きです。イントロの空気感からものすごく好きなんですが、サビになった瞬間にマイケルのコーラスが楽器のようになって。『人間の声って、ひとつの立派な楽器なんだな』と気づくかされるんです。そこがたまらなく好きです」とコメント。

「スムーズ・クリミナル」を挙げた有澤は「私は小学生のときにインターナショナルスクールに通っていたので、海外の先生だったんですけど、みんなですべてのことを忘れて踊るという時間があって。それが本当に楽しくて。そういった幼少期の思い出もありますし、音楽は世界共通言語なんだということを、肌で感じることができたのでこの曲がいちばん好きです」と、その理由を語った。

そして川嶋が挙げたのは「ベンのテーマ」。「マイケルといえば迫力のあるダンスナンバーのイメージが強いですが、私は『ベンのテーマ』という楽曲が大好きです。マイケルの優しいところや、繊細なところ、そして聴く人の感情にそっと寄り添ってくれるような温かさがあって。聴くたびに毎回心が落ち着くので、本当に大好きな一曲です」と明かした。

さらに映画を通して感じた「マイケル・ジャクソンの真の魅力」について語り合った3人。

松永は「マイケルは、新しい音楽シーンを確立した大スターで、手の届かない孤高の存在といったイメージがありました。でも映画を通して、彼の人間性がすてきだなと思って。ステージにいるときの神様みたいなマイケルとはまた全然違った、繊細で、家族愛にあふれているような、そういったマイケルの魅力にあふれているところが、たくさんの人を魅了している理由なのかなと思います」と分析。

マイケルのストイックな姿勢に感銘を受けたという有澤は「この映画でも、血のにじむような努力をされている姿が印象的でした。来日された際に、滞在先のホテルが汗でびしょびしょになるまでダンスの練習をされていたというエピソードを聞いたことがありますが、『こんなに才能があふれているのに、まだやるの？ まだこだわるの？』というのがすごいところだと思います」とコメント。

そして最後に松永が「私たちも試写会にお邪魔して、映画の素晴らしいところやマイケルの魅力をたくさん知ることができました」と笑ってみせると、「皆さんがワクワクされている顔を見て、これからこの魅力を知ることになるんだなと思うと本当にうらやましい。IMAXだからこそ伝わる圧倒的な迫力があります。私たちJuice=Juiceは現在11人でアイドルをやっています。歌にもダンスにも強いこだわりを持ってやっているので、マイケルの音楽や生きざまに影響を受けながら、これからのJuice=Juiceの活動にもしっかりと落とし込んでがんばっていきたいなと思います」と、会場に集まったファンに向けてメッセージを送り、イベントを締めくくった。

マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が 6月12日より日本公開。

■映画情報

『Michael／マイケル』

6月12日（金）全国公開

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp

Juice=Juice OFFICIAL SITE

https://helloproject.com/juicejuice/