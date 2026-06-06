メンバーの“薬物使用暴露”などで精神状態に心配の声も…BLACKPINKの先輩歌手、事務所と契約終了
ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・ボムが所属事務所との同行を終えた。
去る6月5日、D-NATIONエンターテインメントは、公式SNSを通じて「当社はパク・ボムと十分な議論を経て、専属契約を終了することに合意したことをお知らせする」と明らかにした。
続けて、「最近、パク・ボムは健康回復と休息に集中しており、当社はアーティストの安定と今後の活動の方向性を尊重して、このような決定をすることになった」と説明した。
BLACKPINKも所属したYGエンターテインメントを離れた後、パク・ボムは2018年にD-NATIONエンターテインメントに移籍した。彼女は、2025年に2NE1のデビュー15周年を記念した再結成に参加するなど、活発な活動を続けてきた。
しかし、2025年8月に健康問題で活動を休止。その後、約1年間、活動をしていない状況だ。そのなかで、SNSを通じた突発的な投稿などが続き、ファンから心配の声が上がった。
◇パク・ボム プロフィール
1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。2026年にD-Nationエンターテインメントと専属契約を終了した。