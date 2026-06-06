SHIHO、夫の秋山成勲にイラっとすると瞬間とは？「娘にはものすごく優しいのに、私には…」

モデルSHIHOが、娘婿の条件として外見を挙げた。

去る6月5日、YouTubeチャンネルに「シルビキムチを食べながら激辛Q＆A | 秋山成勲の格闘技復帰？サランの彼氏は？」というタイトルの動画が公開された。

【写真】秋山成勲、SHIHOに初対面で直球告白

夫の秋山成勲が1番かっこいいときと憎らしいときについて、SHIHOは「夫は試合のときがかっこいい。やはり格闘技をやっているときが最も尊敬する。すごい」と語った。

その一方で、「イラっとする瞬間は、サランには優しくするのに、私にはそれほど優しくないとき。サランには、ものすごく優しい。話を聞いてあげている。『そうなんだ、そうなんだ』と言いながら、『パパもそうしてもらえるのが嬉しいと思う』と言う」と明かし、今でもサランを赤ちゃんのように扱っているという。

SHIHOは、「『そういう話し方をするの？』と聞く」と付け加えた。

娘のサランちゃんを育てながら、大変な瞬間とやりがいを感じた瞬間を問われると、SHIHOは「サランが2歳になる前に、レストランで45分間泣き止まなかったことがあった。あれは、すごかった。大変だった」と振り返った。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）

1枚目：左から秋山成勲、サランちゃん、SHIHO

続けて、「でも、あのときサランと毎日一緒にいられなくて、私と2人で家でのんびり過ごしたかったのだと思う。それなのに外に出ることになり、がやがやしているのが嫌だったようだ。本当にあれは大変だった。今でも覚えている。ずっと泣き止まなくて大変だったのを覚えている」と述べた。

その一方で、「やりがいを感じたのは、サランの学校に行ったとき、作文が壁に掛けられていた。それを読んだとき、サランと私がしたさまざまなことが書かれていて、なんだか嬉しかった。涙が止まらなかった」と伝えた。

さらに、「サランと向き合った時間が無駄ではなかったということを本当に実感できる文章だった。あの文章を見たとき、サランが本当に成長したのだと感じた。なんだか良かったと思った記憶がある」と胸を熱くした。

なお、SHIHOは格闘家の秋山成勲と2009年に結婚し、娘のサランちゃんが誕生した。

（記事提供＝OSEN）