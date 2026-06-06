WEST.の中間淳太（38）が、6日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。小泉進次郎防衛相が先月末にシンガポールで行われたアジア安全保障会議で、中国が日本に対して「新型軍国主義」という表現を使っていることを「虚偽の主張」などと強い調子で反論したことを評価した。

進次郎氏は同会議のスピーチの中で「新型軍国主義」という中国側の日本に対する評価に関し、「核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が、それをいずれも持っていない国（日本）を『新型軍国主義』と呼んでいるとしたら、おかしいと思いません？」と主張。「日本の平和国家としての歩みは、国際社会で評価されている。この事実は、（中国側の）『虚偽の主張』で揺らぐことはありません」と、強い口調で中国側の対応を批判した。一方で、昨年の高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁以降、悪化した中国との関係について「対話の扉は開かれている」とも述べ、日中間の対話の必要性にも触れた。

中間は「僕は小泉さん、すごく良かった」と高く評価。「感情的にもならず、本当に言っていること、まさにおっしゃる通りじゃないですか。誰が聞いてもその通りだと思う言い方をされているので良いと思いました」と語った。

続けて「そもそも、友好って同じ地位じゃないと成立しない。もちろん刺激しないようにって大事かもしれないですけど、それって『本当の意味で友好ですか？』って僕は思うタイプなので、同じくらいのレベルで話せないと、友好っていうのは絶対に成立しない」と対中スタンスへの持論を述べた。