ロッテ・本前郁也は1月の自主トレでは肘を下げたフォームに挑戦していたが、その位置が段々と上がってきている。

本前は24年2月20日の楽天との練習試合中に左腕を負傷。同年2月23日に都内の病院で左上腕骨骨幹部のスクリュー固定術を行い、24年は一、二軍登板がなく、昨季から育成選手となった。長いリハビリを経て、昨年9月24日の西武二軍戦で公式戦復帰を果たし、レギュラーシーズン終了後に行われたみやざきフェニックスリーグでも5試合に登板した。

秋季練習で投げやすいポジションを模索した結果、肘を下げるフォームに挑戦し、ファーム・リーグが開幕してからは「キャンプで投げていて、体重移動がスムーズにいっていないなとなった。シンプルに上げやすい場所で腕を上げて、（体重）移動しやすい場所で（体重）移動する考えでやっている結果で、前に戻ったかはわからないですけど、近くはなっているかなと思います」と3月19日の取材で明かしている。

同日の取材時に「ロスなく、これからスピードアップさせていくために、ロスない動きをしようという意味でやっています」と話していたが、この取材から2ヶ月以上が経過した現在は「平均球速は上がってきている。変化球の球速も速くなってきているので少しずつではあるんですけど、いい感じかなと思います」と好感触。

肘の位置も段々と上がってきている。今投げていて気持ちよく投げられる角度なのだろうかーー。

「そうですね、それもありますし、遠投とかしていても振り抜きやすい場所というのが、腕の位置というよりは下半身の使い方を意識しているので、そこにあって体がついてくるイメージ。自然とその形になっているかなという感じですね」。上半身と下半身を連動を意識している。

打者の反応について「ファウルも取れていますし、コントロールもだいぶ安定してきています。まっすぐだけでいうと前と下半身の使い方もちょっとだけ変わってきている。3月の時とかは空振りとか、タイミング、意識的にではなかったんですけど、解析というか、アナリストと見た感じ、下半身の使い方が1箇所、バランスを崩せるタイミングがあったので、そこで3月は空振りが取れているところがありました。球速アップする上で、それはいいところでもあり、悪いところでもあるので、そこを変えたところで球速が上がってきて、ファウルが取れているのでそこはいいことかなと思います」と説明した。

5月12日のヤクルト二軍戦では3イニング投げるなど、イニング跨ぎをする登板も増えているが、「肩肘不安なくですね、次の日のダメージも少なかったので、投げる体力も大丈夫なのかなと思います」と問題がないことを強調。

登板数もここまで14試合に投げ、防御率も2.33と結果も残している。「ゼロにはできているんですけど、内容にこだわっていきたいですね。内容が良くないと印象、アピールしていかないとダメなので、そこの印象は、自分の強いものをもっと出せたら」と現状に満足していない。

「まっすぐをもっと力強くするなり、使い所をもっと自分の中で研究してやっていければ、本前の真っ直ぐはいいなと印象ができれば、支配下にも繋がってくると思う。内容をこだわりたいと思っています」。ここからは結果だけでなく、内容にもこだわって支配下復帰を目指していく。

取材・文＝岩下雄太