欧州ツアーは2日連続サスペンデッド 桂川有人が1打差暫定2位、星野陸也は暫定58位
＜KLMオープン 2日目◇5日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドは日没のためサスペンデッドとなった。大会は初日も強風の影響で第1ラウンドが完了できず、2日連続の順延。第2ラウンドは現地時間午前7時15分（日本時間午後2時15分）に再開する。
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
トータル8アンダー・暫定首位にセバスティアン・ソーデルベリ（スウェーデン）が立っている。桂川有人は第1ラウンドを3バーディ・1ボギーの「69」とすると、第2ラウンドは7バーディ・1ボギーの「66」。1打差のトータル7アンダー・暫定2位につけている。星野陸也は16ホールを終えて4バーディ・2ボギー。トータル2アンダー・暫定58位タイのカットライン上であすの再開を待つ。先週の「オーストリア・アルペン・オープン」で、欧州初優勝を挙げた金子駆大は出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
KLMオープン 2日目終了時点の成績
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