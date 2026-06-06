「食べたいお茶漬けはどれ？」＜回答数39,416票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第552回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「食べたいお茶漬けはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「食べたいお茶漬けはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鯛茶漬け
【材料】（2人分）
鯛(刺身用) 2人分
<漬けダレ>
練り白ゴマ 小さじ 2
酒 小さじ 1
みりん 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
<お茶>
お茶(ほうじ茶) 20g
熱湯 500ml
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
練りワサビ 適量
ミツバ(刻み) 適量
【下準備】
1、鯛がサクの場合は、薄切りにする。＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせ、鯛を30分程漬ける。
2、＜お茶＞を入れる。熱湯を湧かし、温めた急須などにほうじ茶葉を入れて熱湯を注ぎ、お好みの濃さに出す。
【作り方】
1、大きめのお茶碗にご飯をよそい、鯛を並べ、練りワサビを添える。お茶を注ぎ、ミツバを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「食べたいお茶漬けはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「食べたいお茶漬けはどれ？」
・「食べたいお茶漬けはどれ？」の結果は…
・1位 鮭 53%
・2位 梅 20%
・3位 鯛 18%
・4位 タラコ 7%
※小数点以下四捨五入
39,416票
・2位 梅 20%
・3位 鯛 18%
・4位 タラコ 7%
※小数点以下四捨五入
39,416票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鯛茶漬け
【材料】（2人分）
鯛(刺身用) 2人分
<漬けダレ>
練り白ゴマ 小さじ 2
酒 小さじ 1
みりん 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
<お茶>
お茶(ほうじ茶) 20g
熱湯 500ml
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
練りワサビ 適量
ミツバ(刻み) 適量
【下準備】
1、鯛がサクの場合は、薄切りにする。＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせ、鯛を30分程漬ける。
2、＜お茶＞を入れる。熱湯を湧かし、温めた急須などにほうじ茶葉を入れて熱湯を注ぎ、お好みの濃さに出す。
【作り方】
1、大きめのお茶碗にご飯をよそい、鯛を並べ、練りワサビを添える。お茶を注ぎ、ミツバを散らす。
(E・レシピ編集部)