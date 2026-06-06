・「食べたいお茶漬けはどれ？」の結果は…

・1位 鮭 53%

・2位 梅 20%

・3位 鯛 18%

・4位 タラコ 7%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「食べたいお茶漬けはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「食べたいお茶漬けはどれ？」