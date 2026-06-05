6カ月もの定期預金はどの銀行がいい？ボーナスの預け先にもおすすめの定期預金【2026年6月】
金利が上昇している今、定期預金へ預け入れるタイミングを見計らっている方も多いのではないでしょうか。このような状況で検討したいのが、3カ月や6カ月といった短期の運用商品です。
短期間で預けられる定期預金のなかでも、「6カ月もの定期預金」は、金利と預けやすさのバランスを取りやすい商品です。All About マネー編集部が、最新の情報をもとに「6カ月もの定期預金」をご紹介します（金利は2026年6月1日時点）。
▼SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.10％
・預入期間：6カ月
・預入金額：1円以上（1円単位）
※「新生活応援円定期預金キャンペーン2026」が適用された金利。募集総額500億円に達し次第、取り扱い終了（2026年3月2日に募集開始）。1人当たりの預入上限額なし。
▼東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.05％
・預入期間：6カ月
・預入金額：50万円以上（1円単位）
▼３敕袈箙
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：6カ月
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期預金 夏のボーナスキャンペーン」が適用された金利。預入総額が一定額に達した時点で終了する場合あり。キャンペーン期間は2026年5月22日〜7月31日。
▼SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：0.80％
・預入期間：6カ月
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定商品。
▼ス畧邏箙 セルフうどん支店
・商品名：豪華金利トッピング定期預金
・金利：0.80％
・預入期間：6カ月
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※満期後は「うどんスーパー定期預金」に商品が変更される。
▼Δ△ぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：0.70％
・預入期間：6カ月
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・窓口で預け入れ可能。
▼UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：0.70％
・預入期間：6カ月
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
定期預金を利用する際は、将来のライフプランを考慮し、途中で解約せずに済む期間を選択することが重要です。
一方、メガバンクの6カ月もの定期預金（金利年0.375％／2026年5月末時点）の場合は、税引き後の受取利息はおよそ1495円です。参考に銀行を選んでみてください。
(文:All About 編集部)
短期間で預けられる定期預金のなかでも、「6カ月もの定期預金」は、金利と預けやすさのバランスを取りやすい商品です。All About マネー編集部が、最新の情報をもとに「6カ月もの定期預金」をご紹介します（金利は2026年6月1日時点）。
6カ月もの定期預金、おすすめの銀行7つ！いずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。
▼SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.10％
・預入期間：6カ月
・預入金額：1円以上（1円単位）
※「新生活応援円定期預金キャンペーン2026」が適用された金利。募集総額500億円に達し次第、取り扱い終了（2026年3月2日に募集開始）。1人当たりの預入上限額なし。
▼東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.05％
・預入期間：6カ月
・預入金額：50万円以上（1円単位）
▼３敕袈箙
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：6カ月
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期預金 夏のボーナスキャンペーン」が適用された金利。預入総額が一定額に達した時点で終了する場合あり。キャンペーン期間は2026年5月22日〜7月31日。
▼SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金
・金利：0.80％
・預入期間：6カ月
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定商品。
▼ス畧邏箙 セルフうどん支店
・商品名：豪華金利トッピング定期預金
・金利：0.80％
・預入期間：6カ月
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※満期後は「うどんスーパー定期預金」に商品が変更される。
▼Δ△ぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：0.70％
・預入期間：6カ月
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・窓口で預け入れ可能。
▼UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：0.70％
・預入期間：6カ月
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
定期預金を途中で解約すると？定期預金は、預入期間があらかじめ決まっているため、普通預金よりも高い金利が設定されています。ただし、満期前に中途解約する場合には、預入時の金利ではなく、中途解約利率が適用されるのが一般的です。
定期預金を利用する際は、将来のライフプランを考慮し、途中で解約せずに済む期間を選択することが重要です。
金利1.10％だと利息はいくら？金利年1.10％の6カ月もの定期預金に、100万円を預け入れた場合の受取利息は、税抜き前で5500円、税引き後でおよそ4383円です。
一方、メガバンクの6カ月もの定期預金（金利年0.375％／2026年5月末時点）の場合は、税引き後の受取利息はおよそ1495円です。参考に銀行を選んでみてください。
(文:All About 編集部)