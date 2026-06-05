「家族に性別発表したら」夫婦YouTuber、赤ちゃんの性別発表が“ほぼお祭り”に！ 「こんなに盛り上がる」
夫婦YouTuber「華金カップル」のたつやさんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。大盛り上がりの性別発表の様子を公開しました。
【写真】性別発表に大喜びする家族
コメントでは「平井家まるごと推しです」「こんなに盛り上がる性別発表、羨ましい！赤ちゃん楽しみですね」「もう本当に本当に母子ともに健康だったらそれでええーーー！！！！！！！ですー！！！！！！！幸せー！！！！！」「ほっこりするし、いい家族すぎる」「家族みんなで盛り上がるの最高すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】性別発表に大喜びする家族
「ほっこりするし、いい家族すぎる」たつやさんは「この日を楽しみに生きてきた家族に性別発表したらほぼお祭りやった」とつづり、4枚の写真を投稿。クラッカーを鳴らして性別を発表する瞬間やガッツポーズする姿、全員でハイタッチをしている様子などが写っています。喜びにあふれた雰囲気が伝わってきます。
YouTube動画も公開同日、華金カップルのYouTubeでは『この日を楽しみに生きていた家族に念願の性別発表』と題した動画も公開。気になる赤ちゃんの性別は、女の子でした。動画では、家族に発表するまでの一部始終が見られます。ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)