5日午前、上越市内の100円ショップに軽自動車が突っ込む事故がありました。



運転していた70代の女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。



店の壁を突き破った軽自動車。



ガラスなどの破片が散らばり商品も散乱しています。



事故があったのは上越市にある100円ショップの駐車場です。



警察によりますと午前11時頃、70代の女性が運転する軽自動車が店の外壁のガラス部分などに衝突しました。





事故直後の様子を撮影した人に当時の状況を聞いてみると。＜撮影した人は＞「車が後ろから突っ込んでいて、商品棚を倒してしまって物が散乱している状態」当時、店は営業中でしたが店内の客や運転手にけがはありませんでした。運転していた70代の女性は駐車する際、「誤ってアクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。＜撮影した人は＞「ニュースとかで車が建物に突っ込んでしまうというのはよく見るんですけど実際、実物を見たのは初めてだったので、ちょっとショックというか……商品の目の前に自分がいたらと思うと少し怖くなります」警察は、軽自動車が車止めを乗り越えて突っ込んだとみて詳しく調べています。