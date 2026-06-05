いよいよ今週末から開幕する阪神競馬場で、現役時代に重賞を勝利した強豪馬が今週末の６日、７日に誘導馬デビューすることが発表された。

ＪＲＡ公式Ｘが５日に更新され、「阪神競馬場：６日（土）にハギノアレグリアスが、７日（日）にマテンロウオリオンが誘導デビューします！」と発表。マテンロウオリオンは、引退からわずか２か月でのスピードデビューとなった。

６月６日の阪神競馬場では、１Ｒ〜４Ｒをエイシンクリック、ハギノエスペラント、レザネフォール、アフリカンゴールドが誘導し、５Ｒ〜１２Ｒはエイシンクリック、ハギノエスペラント、レザネフォール、ハギノアレグリアスが。同７日には１Ｒ〜４Ｒにホウオウジョルノ、アリストテレス、ロッシュローブ。５Ｒ〜１２Ｒには、ホウオウジョルノ、アリストテレス、ロッシュローブ、マテンロウオリオンが誘導する予定。「金曜日１０：００現在の情報です。天候や体調等により変更となる場合がございますので、ご了承ください」と添えられた。

ハギノアレグリアスは２３、２４年のシリウスＳを連覇。昨年１２月７日のチャンピオンズＣ６着がラストランに、同１２日に現役を引退。通算２４戦８勝（地方４戦１勝を含む）で総獲得賞金は２億７９５８万９０００円（地方４６００万円含む）。主な勝ち鞍は２３、２４年シリウスＳ・Ｇ３、２３年名古屋大賞典・Ｊｐｎ３。

マテンロウオリオンは２１年１２月にデビュー。２戦目の万両賞（１勝クラス）で初勝利を挙げると、翌年のシンザン記念で重賞勝ちを収めた。さらにＮＨＫマイルＣでは、ダノンスコーピオンの２着とマイル路線で活躍した。シンザン記念が最後の勝利となったが、７歳の春までコツコツと出走を重ね、今年４月４日のダービー卿ＣＴ（１５着）がラストランとなり、同１５日に現役を引退。通算成績は３３戦２勝。総獲得賞金は１億５３２２万８０００円。