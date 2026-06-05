W杯開幕直前、出場国のFIFAランクは…FIFAが最新ランキングを更新
国際サッカー連盟(FIFA)は5日、最新のFIFAランキングを更新した。アルゼンチンが昨年7月以来となる1位に返り咲いた。日本の順位に変動はなく18位のまま。W杯グループリーグで対戦するオランダは順位をひとつ下げて8位、チュニジアは2つ下げて46位、スウェーデンは前回と変わらず38位だった。
以下、順位。(W)がW杯出場国
1.アルゼンチン(W)
2.スぺイン(W)
3.フランス(W)
4.イングランド(W)
5.ポルトガル(W)
6.ブラジル(W)
7.モロッコ(W)
8.オランダ(W)
9.ベルギー(W)
10.ドイツ(W)
11.クロアチア(W)
12.イタリア
13.コロンビア(W)
14.メキシコ(W)
15.セネガル(W)
16.アメリカ(W)
17.ウルグアイ(W)
18.日本(W)
19.スイス(W)
20.イラン(W)
21.デンマーク
22.トルコ(W)
23.オーストリア(W)
24.エクアドル(W)
25.韓国(W)
26.ナイジェリア
27.オーストラリア(W)
28.アルジェリア(W)
29.エジプト(W)
30.カナダ(W)
31.ノルウェー(W)
32.ウクライナ
33.コートジボワール(W)
34.パナマ(W)
35.ポーランド
36.ロシア
37.ウェールズ
38.スウェーデン(W)
39.チェコ(W)
40.パラグアイ(W)
41.セルビア
42.ハンガリー
43.スコットランド(W)
44.カメルーン
45.コンゴ(W)
46.チュニジア(W)
47.ギリシャ
48.スロバキア
49.ベネズエラ
50.ウズベキスタン(W)
―――
55.カタール(W)
56.イラク(W)
60.南アフリカ(W)
61.サウジアラビア(W)
63.ヨルダン(W)
64.ボスニア・ヘルツェゴビナ(W)
68.カーボベルデ(W)
73.ガーナ(W)
81.ハイチ(W)
83.キュラソー(W)
85.ニュージーランド(W)
以下、順位。(W)がW杯出場国
1.アルゼンチン(W)
2.スぺイン(W)
4.イングランド(W)
5.ポルトガル(W)
6.ブラジル(W)
7.モロッコ(W)
8.オランダ(W)
9.ベルギー(W)
10.ドイツ(W)
11.クロアチア(W)
12.イタリア
13.コロンビア(W)
14.メキシコ(W)
15.セネガル(W)
16.アメリカ(W)
17.ウルグアイ(W)
18.日本(W)
19.スイス(W)
20.イラン(W)
21.デンマーク
22.トルコ(W)
23.オーストリア(W)
24.エクアドル(W)
25.韓国(W)
26.ナイジェリア
27.オーストラリア(W)
28.アルジェリア(W)
29.エジプト(W)
30.カナダ(W)
31.ノルウェー(W)
32.ウクライナ
33.コートジボワール(W)
34.パナマ(W)
35.ポーランド
36.ロシア
37.ウェールズ
38.スウェーデン(W)
39.チェコ(W)
40.パラグアイ(W)
41.セルビア
42.ハンガリー
43.スコットランド(W)
44.カメルーン
45.コンゴ(W)
46.チュニジア(W)
47.ギリシャ
48.スロバキア
49.ベネズエラ
50.ウズベキスタン(W)
―――
55.カタール(W)
56.イラク(W)
60.南アフリカ(W)
61.サウジアラビア(W)
63.ヨルダン(W)
64.ボスニア・ヘルツェゴビナ(W)
68.カーボベルデ(W)
73.ガーナ(W)
81.ハイチ(W)
83.キュラソー(W)
85.ニュージーランド(W)