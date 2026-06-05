『重兵装型女子高生』27年アニメ化！ 原案・neco描きおろしビジュアル＆特報PV解禁
イラストレーター・necoが展開する「武装×女子高生」をテーマにしたオリジナルコンテンツ『重兵装型女子高生』のテレビアニメ化が決定、2027年の放送を予定している。アニメ化記念し、原案・necoによる描きおろしビジュアル、世界最速の特報PVが解禁。neco、橘正紀監督、高橋ナツコ（シリーズ構成）よりコメントが到着した。
【動画】武装×女子高生！ アニメ『重兵装型女子高生』世界最速の特報PV
同作は、necoのイラストから多数のフィギュア化が実現し、国内外で多くのファンを魅了し続ける人気コンテンツ。儚さを感じさせるキャラクターと、シャープな武器が織りなす洗練された世界観に、実力派クリエイター陣が新たな息吹を吹き込む。
監督は『スター・ウォーズ：ビジョンズVolume 3』や『プリンセス・プリンシパル』など数々の人気作を世に送り出してきた橘正紀、シリーズ構成は『ゆゆ式』や『東京マグニチュード8.0』など幅広いジャンルの作品を手がける高橋ナツコが担当。グッドスマイルフィルムとグッドスマイルカンパニーでの共同企画として制作。
なぜ彼女たちは武器を執り、荒廃した世界でどんな物語を紡ぐのか。一枚のイラストから始まった唯一無二の「武装×女子高生」が、ついにアニメーションとして始動する。
原案・necoによる描きおろしビジュアルは、象徴的な刀を複数帯刀した女子高生「壱（いち）」の姿が描かれており、この「壱」がどのように活躍を見せてくれるのか期待が高まるビジュアルに仕上がっている。
特報PVも到着。遠くの空を見つめる謎の少女と、佇む女子高生「壱」。彼女たちは、この荒廃した世界の中で何を見るのか…そして、どんな物語を紡ぐのか…？
なお、東京・ベルサール秋葉原にて6月6日・7日にかけて開催される「グッドスマイルフェス2026東京」に、アニメ『重兵装型女子高生』の特設コーナーが登場。会場ではアニメティザービジュアルの掲載を始め、人気コスプレイヤーとして活躍中のねねによるキャラクター「壱（いち）」のコスプレグリーティングや、ノベルティの配付を実施する。
アニメ『重兵装型女子高生』は、2027年放送。
コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原案：neco
自身の作品がアニメになる。イラストレーターの自分にとってこれほど嬉しいことはなく、それ故に本作に対してできる限りの努力をしようと考えて行動してきました。
制作陣のご迷惑になることも多々あったと思いますが、沢山の方々にお力添えを頂いたお陰でこうして皆様に本作の発表をお伝えできることを心より嬉しく思います。
一枚の絵から誕生しフィギュア、アニメへと成長してきた「重兵装型女子高生」。放映まで楽しみにお待ち頂けますと幸いです。
■橘正紀監督
重兵装型女子高生のアニメ化にあたっては原作者のnecoさんからもお話を伺い、「このキャラはこんな性格の子なんじゃないかな？」と、ご意見を頂いて脚本を進めていきました。
声の収録で命が吹き込まれた時には、「この子こんな子だったんだね」とnecoさんと一緒に新たな発見を楽しんでおりました。壱たちの活躍にご期待下さい。
■高橋ナツコ（シリーズ構成）
necoさんの描く重兵装型女子高生たちに、まず、大変魅力を感じました。そして、プロデューサーに企画書をいただき、重量だけではない重さを持つ兵装をまといながら、内面は「女子高生」でもある彼女たちにとても惹かれました。
気心しれた橘正紀監督、necoさん、多くのスタッフの方々と濃い話し合いを続けられたことも、作品の魅力として、色濃く反映されていると思います。制作チームの方々のアイデア、ご提案に終始、なるほど！と感じ入りました。
意味合いとして重い兵装をまとい、それでも、かろやかな女子高生の笑顔を持つ彼女たちをご覧いただけたら幸いです。
【動画】武装×女子高生！ アニメ『重兵装型女子高生』世界最速の特報PV
同作は、necoのイラストから多数のフィギュア化が実現し、国内外で多くのファンを魅了し続ける人気コンテンツ。儚さを感じさせるキャラクターと、シャープな武器が織りなす洗練された世界観に、実力派クリエイター陣が新たな息吹を吹き込む。
なぜ彼女たちは武器を執り、荒廃した世界でどんな物語を紡ぐのか。一枚のイラストから始まった唯一無二の「武装×女子高生」が、ついにアニメーションとして始動する。
原案・necoによる描きおろしビジュアルは、象徴的な刀を複数帯刀した女子高生「壱（いち）」の姿が描かれており、この「壱」がどのように活躍を見せてくれるのか期待が高まるビジュアルに仕上がっている。
特報PVも到着。遠くの空を見つめる謎の少女と、佇む女子高生「壱」。彼女たちは、この荒廃した世界の中で何を見るのか…そして、どんな物語を紡ぐのか…？
なお、東京・ベルサール秋葉原にて6月6日・7日にかけて開催される「グッドスマイルフェス2026東京」に、アニメ『重兵装型女子高生』の特設コーナーが登場。会場ではアニメティザービジュアルの掲載を始め、人気コスプレイヤーとして活躍中のねねによるキャラクター「壱（いち）」のコスプレグリーティングや、ノベルティの配付を実施する。
アニメ『重兵装型女子高生』は、2027年放送。
コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原案：neco
自身の作品がアニメになる。イラストレーターの自分にとってこれほど嬉しいことはなく、それ故に本作に対してできる限りの努力をしようと考えて行動してきました。
制作陣のご迷惑になることも多々あったと思いますが、沢山の方々にお力添えを頂いたお陰でこうして皆様に本作の発表をお伝えできることを心より嬉しく思います。
一枚の絵から誕生しフィギュア、アニメへと成長してきた「重兵装型女子高生」。放映まで楽しみにお待ち頂けますと幸いです。
■橘正紀監督
重兵装型女子高生のアニメ化にあたっては原作者のnecoさんからもお話を伺い、「このキャラはこんな性格の子なんじゃないかな？」と、ご意見を頂いて脚本を進めていきました。
声の収録で命が吹き込まれた時には、「この子こんな子だったんだね」とnecoさんと一緒に新たな発見を楽しんでおりました。壱たちの活躍にご期待下さい。
■高橋ナツコ（シリーズ構成）
necoさんの描く重兵装型女子高生たちに、まず、大変魅力を感じました。そして、プロデューサーに企画書をいただき、重量だけではない重さを持つ兵装をまといながら、内面は「女子高生」でもある彼女たちにとても惹かれました。
気心しれた橘正紀監督、necoさん、多くのスタッフの方々と濃い話し合いを続けられたことも、作品の魅力として、色濃く反映されていると思います。制作チームの方々のアイデア、ご提案に終始、なるほど！と感じ入りました。
意味合いとして重い兵装をまとい、それでも、かろやかな女子高生の笑顔を持つ彼女たちをご覧いただけたら幸いです。