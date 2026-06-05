中目黒に3カ月限定でオープンするテイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」。

8種のアイスと18種のトッピング・仕上げの組み合わせで、計648通りの雪見だいふくに出合うことができます。しかも、店舗で一つ一つ“手づつみ”で仕上げてくれるので、ここでしか味わえないつつみたての特別な食感を楽しめそう。

まずはアイスを8種類から選んで、そのあとアイスと一緒にお餅に包むトッピングを選びます。最後に、お餅の上からかける仕上げを選んだら「my雪見だいふく」の完成です！

【アイス】抹茶＋【トッピング】粒あん＋【仕上げ】きな粉…で和風な味わいや

【アイス】味わいバナナミルク＋【トッピング】パリパリチョコソース＋【仕上げ】カラースプレー…でチョコバナナ風など、

いろんな組み合わせが楽しめそうです。全部イチゴ縛り！とかもやってみたい。

店舗オリジナルロゴを使用したTシャツやキャップ、かわいい「雪見うさぎ」のフレークシールなど、ここでしか手に入らない限定グッズも販売予定です。

※画像はイメージ

6〜7月は「初夏」、8月は「真夏」、9月は「残暑」のテーマに合わせて、季節感のあるスペシャルメニューも登場します。

6〜7月の限定スペシャルメニューは、紫陽花のカラーをイメージした、甘さ控えめですっきりとした風味のフローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブルの組み合わせ。

暑くなりはじめる季節にぴったりなさっぱりとした味わいです。

※数量限定での販売です。スペシャルメニューはアイス・トッピング等の内容変更や追加はできません



人気が予想される「my雪見だいふく」ですが、予約・順番待ちシステム「EPARK」にて予約ができます。

来店6日前の0時から1人最大2枠まで予約が可能で、来店前日の24時に受付締め切りとなります。また、予約枠に余裕がある場合は「当日予約枠」もあるそう。

なお、6月17日（水）〜23日（火）来店分の予約枠については、事前に公開・受付予定とのこと。混雑が予想される夏休み期間中は、予約してから行くのがよさそうです。

▼事前予約用URL

https://epark.jp/shopinfo/jsp712209/



皆さんも、ここだけでしか味わえない「my雪見だいふく」を作ってみてくださいね！

■「ｍｙ雪見だいふく」

住所：東京都目黒区上目黒1-13-11 リバーサイド中目黒 1F

TEL：080-7067-0972

期間：2026年6月17日（水）〜9月23日（水）

時間：13〜20時、土・日曜、祝日は11〜20時

料金：オリジナルメニュー2個1セット900円〜

予約用URL：https://epark.jp/shopinfo/jsp712209/



＼雪見だいふくが食べ放題のホテルがあるって知ってる？／

Text：のじょ



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。