◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

メジャー大会の２０２１年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコーカップ優勝の三ヶ島かな（ランテック）は４バーディー、２ボギーの７０で回り、首位タイでスタートした。

三ヶ島は２週前のブリヂストンレディス第２ラウンドの４番パー４で、まさかの５パットを喫した。プロは３パットが大きなミスで、４パットはほぼない。「今まで４パットは何回かありましたけど（ワーストを）更新しました！」と明るく２週前の悪夢を振り返る。その後、パターやルーティーンを試行錯誤し、復調。この日は２８パットで収め、首位タイと好スタートを切った。「今はパットを気持ちよく打てています」と手応えを明かす。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦し、ランク上位選手の多くが不在の今大会は歴史的な大混戦となっている。

三ヶ島のほか、ツアー２勝の川岸史果（加賀電子）、同１勝の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、初優勝を狙う吉田鈴（りん、大東建託）、皆吉愛寿香（あすか）、福山恵梨（松辰）、さらに１８歳のアマチュア戸高玲奈（ルネサンス高３年）７人が７０で首位に並ぶ。１９８８年のツアー制度施行後、第１ラウンド終了時点で首位タイの人数が最も多かったのは８人（１９９１年東海クラシック雪印レディース）。ツアー史上２番目の首位タイの「渋滞」となっている。

首位タイ７人のうちツアー優勝経験者は３人。そのうち、メジャー覇者は三ヶ島だけ。２１年のヨネックスＣＣでは２位とコースとの相性もいい。「（ヨネックスＣＣは）好きなコースなので、いいところまでいきたいですね」と２９歳は気負うことなく笑顔で話した。