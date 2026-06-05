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▼6月5日配信号 担当

太田英明アナウンサー

はい、どうも、いつも大変お世話になっております。文化放送の太田英明です。

いつも、「大竹まこと ゴールデンラジオ！」をお聴き頂き、本当にありがとうございます。

「大竹まこと ゴールデンラジオ！」には、神回と呼ばれる放送回が、いくつもあると思いますが、今回は、私が神回と思う放送回について、書きたいと思います。

それは、随分以前のことになります。2008年だったでしょうか。曜日は木曜日。パートナーは光浦靖子さん。ゲストは芸人のほっしゃん、という放送回でした。

ほっしゃんには都市伝説がありました。それは、「ほっしゃんの長く伸びた仮性包茎の皮の中には、携帯電話（当時はガラケー）がスッポリ入る。」というものでした。

大竹まことさんは、何と、「ほっしゃんの都市伝説が本当かどうか、実際に、このスタジオで試してみよう。」と仰ったのです。

ほっしゃんの長く伸びた仮性包茎の皮の中に入れる携帯電話は、光浦靖子さんの携帯電話を使うことになりました。この時点で、スタジオの中はワーワーキャーキャー、大変な騒ぎです。更には、この歴史的な（？）瞬間を見届けようと、スタジオの外には、2重3重の人垣が、いつの間にか出来ていました。

大竹まことさんは、「太田っ！実況して！」と仰いました。私は急遽、この特異な状況を、実況中継することになりました。

「さあ、いよいよ、ほっしゃんの長く伸びた仮性包茎の皮の中に、光浦靖子さんの携帯電話が入ろうとしています。ほっしゃんの長く伸びた仮性包茎の皮の中に、光浦靖子さんの携帯電話が近づいてきました。果たして、入るのか、入らないのか、入るか、入らないか。お～っと、入った！入った！入りました～！

ほっしゃんの長く伸びた仮性包茎の皮の中に、光浦靖子さんの携帯電話が、今、まるでイソギンチャクのように、飲み込まれて行きました～！これは奇跡だ～っ！」

そうです、ほっしゃんの都市伝説は本当だったのです。因みに、ほっしゃんの長く伸びた仮性包茎の皮の中に入った、光浦靖子さんの携帯電話に電話してみましたが、圏外で繋がりませんでした。

このような尖がった放送は、今のようにコンプライアンスが厳しい時代にあっては、放送できなかったかもしれません。しかし、「大竹まこと ゴールデンラジオ！」は、これからも、ギリギリのところを狙いつつ、過激な方向性を無くさないようにして行きたいと、個人的には思っています。引き続き、「大竹まこと ゴールデンラジオ！を宜しくお願い申し上げます。