罪悪感ゼロ！豆腐でフレンチトーストが作れる簡単レシピ4選

ダイエット中だけどフレンチトーストが食べたい！という方に試してほしいのが「豆腐」を使ったレシピ。絹豆腐・高野豆腐・冷凍豆腐など、豆腐の種類によって食感もいろいろ。今日はそんな豆腐で作るフレンチトースト4品をまとめてご紹介します。小麦粉が気になる方にもおすすめです！

▼外カリッ、中ふんわり！絹豆腐と片栗粉だけで作れる

絹豆腐を滑らかになるまでよく混ぜ、片栗粉・卵・砂糖を加えるだけで生地が完成。フライパンに油をひいて流し込み、固まってきたらオムレツのようにパタンと畳んで両面をカリッと焼けば出来上がりです。仕上げにバターとはちみつをかけると、見た目も味もフレンチトーストそのもの。豆腐が主役とは気づかれないかもしれません。

▼はちみつしみしみ！米粉と豆腐でふわトロ食感

絹ごし豆腐150gに米粉・卵・ベーキングパウダー・はちみつを加えてよく混ぜ、耐熱容器に流して600Wの電子レンジで4分加熱。その後フライパンで焼き目をつければ完成です。小麦粉が気になる方にもうれしい一品。はちみつバターをたっぷりしみこませて食べるのがおすすめです。

▼高野豆腐で食べ応えアップ！

高野豆腐を使えば、卵液がたっぷりしみ込んでジューシーな仕上がりに。卵・牛乳・はちみつ・バニラオイルを合わせた液に高野豆腐を1時間以上浸し、バターで両面こんがり焼くだけ。お好みではちみつやメープルシロップ、アイスクリームを添えてどうぞ。高野豆腐ならではのスポンジのような食感とボリューム感がうれしい一品です。

▼卵なしで作れる！冷凍豆腐できなこフレンチトースト

冷凍してから解凍した木綿豆腐は、スポンジのように水分が抜けて調味液がよくしみ込むのがポイント。牛乳・砂糖・きなこを合わせた液に豆腐を浸し、しっかり水切りしてからマーガリンで焼き色がつくまで焼きます。卵を使わないレシピなので、卵アレルギーの方や卵が手元にない日にもうれしい一品。仕上げにメープルシロップをかければ和洋折衷のおいしさです。





豆腐の種類や仕込み方によって、それぞれ違う食感が楽しめるのが豆腐フレンチトーストの魅力。絹豆腐のなめらかさ、高野豆腐のボリューム感、冷凍豆腐のしみしみ感……お家にある豆腐に合わせて、ぜひ試してみてください。