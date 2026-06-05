『ひつじのショーン』新作映画、謎の“もじゃもじゃ怪物”出現 特報＆ポスター解禁
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』（10月23日公開）の特報映像と、ショーンたちが驚きの表情を浮かべるポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』特報
あす6月6日は「ひつじの日」。世界中で愛される「ひつじのショーン」は、イギリスのアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション技術によるクレイ・アニメーション作品だ。1995年公開の映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビューし、2025年にキャラクター誕生30年を迎えた。さらに今年は、アードマン・アニメーションズ設立50周年という記念すべき年でもある。
本作の舞台は、おなじみのモッシーボトム牧場。牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない出来事が次々と巻き起こる。ショーンはマッドサイエンティストに変身して問題解決を試みるが、事態はさらに悪化。やがて牧場主が行方不明となり、不気味な怪物まで現れてしまう。
今回解禁されたポスタービジュアルには、「ショーンたちが帰ってくる！ハロウィン・アドベンチャー開幕」のコピーとともに、丘の上から現れた“もじゃもじゃの怪物”に驚き、逃げ出すショーンやビッツァーたちの姿が描かれている。「正体不メェ〜のもじゃもじゃ出現！」というキャッチコピーも添えられ、これまでにないスリリングな冒険を予感させる。
あわせて公開された特報映像では、平穏なモッシーボトム牧場に突如現れた“もじゃもじゃの怪物”によって巻き起こる大騒動の一端を垣間見ることができる。仲間たちと力を合わせて牧場を守ろうと奮闘するショーンの姿や、次々とエスカレートしていく騒動が、スピード感あふれる映像で描かれている。
【動画】『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』特報
あす6月6日は「ひつじの日」。世界中で愛される「ひつじのショーン」は、イギリスのアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション技術によるクレイ・アニメーション作品だ。1995年公開の映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビューし、2025年にキャラクター誕生30年を迎えた。さらに今年は、アードマン・アニメーションズ設立50周年という記念すべき年でもある。
今回解禁されたポスタービジュアルには、「ショーンたちが帰ってくる！ハロウィン・アドベンチャー開幕」のコピーとともに、丘の上から現れた“もじゃもじゃの怪物”に驚き、逃げ出すショーンやビッツァーたちの姿が描かれている。「正体不メェ〜のもじゃもじゃ出現！」というキャッチコピーも添えられ、これまでにないスリリングな冒険を予感させる。
あわせて公開された特報映像では、平穏なモッシーボトム牧場に突如現れた“もじゃもじゃの怪物”によって巻き起こる大騒動の一端を垣間見ることができる。仲間たちと力を合わせて牧場を守ろうと奮闘するショーンの姿や、次々とエスカレートしていく騒動が、スピード感あふれる映像で描かれている。