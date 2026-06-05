美しさの秘密に迫る

町歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫るNHKのバラエティ番組『ブラタモリ』。

【写真】タモリさんがうなるほどの美しさで…

6月6日（総合、午後７時半〜）の舞台は、10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂！

その美しさの秘密に迫ります。

タモリさんが、千年を超える美を体験する、特別な旅へ。

美への執念が

左右対称に広がる優美な姿、きらびやかに輝く装飾――。

機能性よりも“美しさ”を徹底的に追求した唯一無二の存在・平等院鳳凰堂は、なぜ生まれたのか？

タモリさんも思わず「ビジュアル系」と唸った美しさの背景には、 栄華を極めた平安貴族・藤原氏の、想像を超える“美への執念”と“意外な思惑”があった！？

今回特別に堂内へ！阿弥陀如来坐像をはじめとする国宝の数々に、タモリ大興奮！

さらに宇治川では、鵜飼いの観覧船から幻想的な川霧を体感！

世界遺産・宇治上神社とともに、地形と景観を生かして表現された極楽浄土のイメージとは？

【タモリさんからのメッセージ】高校のときに初めて修学旅行で見たんですが、その美しさは、本当に印象に残っています。 川霧に浮かぶ平等院鳳凰堂、すばらしい眺めだったでしょうね。 宇治川をはさんだ、町ぜんぶで表現された世界。すごかったです。

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＜HP＞

ブラタモリ - NHK（https://www.nhk.jp/p/buratamori/ts/D8K46WY9MZ/）