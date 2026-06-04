男鹿市の男鹿水族館GAOで、ペンギンのヒナ観察会が開催されます。



間近でヒナを観察できる貴重な機会となります。

GAOでは、先月24日と今月4日にキタイワトビペンギンのヒナが孵化しました。



映像は先月24日に生まれたヒナが餌をもらっている様子です。



5月6日に撮影されました。



2羽は順調に成長していて、来月、毎週土曜日にペンギンの展示場に入ってヒナを観察できる観察会が開催されます。





◇ヒナ観察会◇

国際自然保護連合IUCNのレッドリストで絶滅危惧ⅠB 類に指定されているキタイワトビペンギン。そのペンギンのヒナを間近で見られる貴重な機会となります。

【開催日程】

6 月 6 日(土)、13 日(土)、20 日(土)、27 日(土)

各日ともに 13：15～（約 40 分程度）



【定員・対象】

各回 5 名・小学生以上対象

※小学生が参加する場合は保護者の参加も必須。



【参加料金】

1人 2,000 円(入館料別途必要)

※小学生が参加する場合、保護者の参加料金は 1人まで1,000 円。



【参加方法】

当日受付カウンターにて申し込み。（各日定員に達し次第受付終了）



【その他】

動きやすい服装でのご参加をお願いします。

国内における鳥インフルエンザの状況により、急きょ中止となる場合があります。あらかじめご了承ください