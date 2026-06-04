石川県・白山市の放課後児童クラブで男性支援員の2人が児童に性的虐待を行っていたことが5月、明らかとなった問題。性犯罪や性被害を受けた人や家族を支援する「パープルサポートいしかわ」に2025年1年間に寄せられた相談は510件と、この5年間で1.5倍近くに増えたことがわかりました。

石川県では性暴力被害を受けた人を支援するため、ワンストップの相談窓口「パープルサポートいしかわ」を2017年に開設しました。

4日、開かれた県議会の定例会で、パープルサポートいしかわに2025年1年間に寄せられた相談件数は510件と、過去5年間でおよそ1.5倍に増加したことがわかりました。

生活環境部・成瀬英之部長「被害者からは被害状況や現在のつらい気持ちについて聞いて欲しい、どんな支援があるか教えてほしいという声が寄せられている」

子どもは自分がされていることがわからず、口止めされている場合も

「魂の殺人」とも言われる性暴力。社会福祉法人佛子園が運営する白山市の放課後児童クラブでは、男性支援員の2人が2023年からおととしにかけて、女子児童3人に対し体を触るなどの性的虐待や身体的虐待などをしていたことが明らかになっています。

パープルサポートいしかわ・大脇修さん「性暴力そのものは知り合いからのものが多いと言われている。子どもの場合は自分がされていることが何なのか分からない場合や加害者から口止めされている場合もある」

パープルサポートいしかわには、男女問わず幅広い年代の人から性被害に関する相談が寄せられています。

被害者が子どもの場合もあることから、センターでは中高生に向けたリーフレットを作成し性暴力への理解を呼びかけているということです。

また、被害者が子どもの場合日常の中で会話しやすい環境を作っていくことが大切だと話します。

パープルサポートいしかわ・大脇修さん「子どもも発信しにくいところがあると思うのでそこは親御さんが日ごろの様子と違うなとか気になる部分があれば少し注意してみてあげる必要がある。大人が気付いてあげるのが大切」

パープルサポート石川では電話や面接での相談を受け付けています。番号は「#8891」「はやくワンストップ」です。祝日と年末年始を除く平日、午前8時半から午後5時15分までの時間に受け付けています。

つながらない場合は、076−223−8955でも受け付けています。このほか、専用フォームでのメール相談も可能です。