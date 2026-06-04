ベン・プラウドフット監督「若い映画制作者は物語を伝え続けて」 SSFF＆ASIA受賞に喜び
米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」はショートフィルムの日である6月4日、「Global Spotlight Award」の受賞作に、NBAスターのステフィン・カリーとアカデミー賞受賞監督のベン・プラウドフットが共同監督を務めたドキュメンタリーショート『The Baddest Speechwriter of All』を選出したと発表した。
【写真】NBAスターのステフィン・カリー
本アワードは、ショートフィルムを通じて現代社会の課題や新技術、創造的な可能性に光を当てる映画監督や俳優、アーティストらの活動をたたえるもの。2026年で6回目を迎えた。
受賞作『The Baddest Speechwriter of All』は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの顧問弁護士であり、スピーチライターとしても活躍したクラレンス・B・ジョーンズに焦点を当てた作品だ。歴史的演説「I Have a Dream（私には夢がある）」の冒頭部分の作成にも関わったジョーンズの証言を通じ、公民権運動の舞台裏を個人の視点から描き出す。作品は今年後半にNetflixで世界配信される予定だ。
受賞の知らせを受けたベン・プラウドフット監督は、「このたび、映画祭から『グローバル・スポットライト・アワード』を授与いただき、深く感謝しております。本当にありがとうございます。この素晴らしい栄誉を心から光栄に思います」とコメント。さらに、「日本は本当に素晴らしい国であり、私はこれまでに多くの素晴らしい日本映画を見て、インスピレーションを受けてきました」と日本への思いも語った。
また、「これをご覧になっている若い映画制作者の皆さん、ぜひ短編ドキュメンタリーというフォーマットで、皆さん自身の物語を伝え続けていってください」と呼びかけ、「今年後半にNetflixで『The Baddest Speechwriter of All』が世界中の皆さんに届けられる日を、私も今から心待ちにしています」と期待を寄せた。
今回のファイナリストには、クウェンティン・タランティーノ監督による『Yuki’s Revenge』（2025年）、チャーリー・カウフマン監督の『青い世界の扉が開くとき』（2026年）、ショーン・ベイカー監督とオスカー俳優ミシェル・ヨーがタッグを組んだ『サンディワラ』（2026年）、SHINeeのオンユ主演で話題を集めた韓国ホラー『4時44分 恐怖の時刻』（2024年）など、世界各国の注目作が名を連ねていた。
SSFF＆ASIAは、俳優・別所哲也が1999年に創設した短編映画祭。2004年には米国アカデミー賞公認映画祭に認定され、現在はアジア最大級の国際短編映画祭として知られる。2026年は5月26日から6月9日まで東京会場で開催され、6月10日にアワードセレモニーを実施する。オンライン会場は6月30日まで展開される。
本アワードは、ショートフィルムを通じて現代社会の課題や新技術、創造的な可能性に光を当てる映画監督や俳優、アーティストらの活動をたたえるもの。2026年で6回目を迎えた。
受賞作『The Baddest Speechwriter of All』は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの顧問弁護士であり、スピーチライターとしても活躍したクラレンス・B・ジョーンズに焦点を当てた作品だ。歴史的演説「I Have a Dream（私には夢がある）」の冒頭部分の作成にも関わったジョーンズの証言を通じ、公民権運動の舞台裏を個人の視点から描き出す。作品は今年後半にNetflixで世界配信される予定だ。
受賞の知らせを受けたベン・プラウドフット監督は、「このたび、映画祭から『グローバル・スポットライト・アワード』を授与いただき、深く感謝しております。本当にありがとうございます。この素晴らしい栄誉を心から光栄に思います」とコメント。さらに、「日本は本当に素晴らしい国であり、私はこれまでに多くの素晴らしい日本映画を見て、インスピレーションを受けてきました」と日本への思いも語った。
また、「これをご覧になっている若い映画制作者の皆さん、ぜひ短編ドキュメンタリーというフォーマットで、皆さん自身の物語を伝え続けていってください」と呼びかけ、「今年後半にNetflixで『The Baddest Speechwriter of All』が世界中の皆さんに届けられる日を、私も今から心待ちにしています」と期待を寄せた。
今回のファイナリストには、クウェンティン・タランティーノ監督による『Yuki’s Revenge』（2025年）、チャーリー・カウフマン監督の『青い世界の扉が開くとき』（2026年）、ショーン・ベイカー監督とオスカー俳優ミシェル・ヨーがタッグを組んだ『サンディワラ』（2026年）、SHINeeのオンユ主演で話題を集めた韓国ホラー『4時44分 恐怖の時刻』（2024年）など、世界各国の注目作が名を連ねていた。
SSFF＆ASIAは、俳優・別所哲也が1999年に創設した短編映画祭。2004年には米国アカデミー賞公認映画祭に認定され、現在はアジア最大級の国際短編映画祭として知られる。2026年は5月26日から6月9日まで東京会場で開催され、6月10日にアワードセレモニーを実施する。オンライン会場は6月30日まで展開される。