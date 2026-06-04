乱闘騒ぎで逮捕のシャイア・ラブーフ、有罪を認め執行猶予付き判決
今年2月、ニューオーリンズで乱闘騒ぎを起こし、逮捕されたシャイア・ラブーフ。自ら単純暴行罪3件について有罪を認め、現地時間6月3日、執行猶予付きの6ヵ月の懲役刑と2年間の保護観察を言い渡された。
【写真】交際していた頃のシャイア・ラブーフ＆ミア・ゴス、素敵な2ショット
これまでの報道によると、シャイアは現地時間2月17日、カトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、バーで騒ぎを起こし、店を追い出された末、近くにいた人を殴りつけるなど攻撃的な行動をとったとして、駆け付けた警察により逮捕されたという。
同日中に釈放されたものの、同月26日に行われた審問で、当時報告されていなかった同性愛嫌悪な侮辱発言が明らかになり、保釈金10万ドルと、薬物やアルコール問題の治療を受けるよう命じられ、翌27日には、新たに単純暴行罪1件が追加された単純暴行罪3件の逮捕状が発行された。
Varietyによると、シャイアは、執行猶予付き6ヵ月の懲役刑と2年間の保護観察、バーと被害者3人への接近禁止、そしてアルコール依存症治療プログラムへの参加を義務付けられたという。
シャイアの弁護人はAP通信に対し、「ラブーフ氏は本日、今回の事件における自身の説明責任を果たすべく出廷し、全うしました」とコメント。今回の件は、「マルディグラ会期中のバーで起きた小さい揉め事」に過ぎず、「偏見や差別があったという証拠はない」と述べ、「彼は今、家族や仕事、そして新たな創作活動に専念していくことを楽しみにしています」と発表した。
なお報道によると、シャイアは約1年前に長年のパートナーであるミア・ゴスと破局し、家族の住むニューオーリンズへ転居していたという。2人は2012年にラース・フォン・トリアー監督の映画『ニンフォマニアック Vol.2』の撮影で出会い、破局と復縁を繰り返したのち、2016年にラスベガスで結婚。その後一度離婚するも復縁し、2022年には第1子となる娘イザベラが誕生している。
シャイアはこれまでもアルコール問題を公表しており、2017年に米ジョージア州サヴァンナで乱闘騒ぎを起こし逮捕された後、服役する代わりにリハビリ施設行きを選んだことがある。また2020年末には、元恋人FKAツイッグスから身体的虐待と性的暴行、精神的苦痛を与えたとして提訴され、2025年7月に和解が成立した。近年は自身の過去の行動を悔いる発言もたびたび行っていた。
【写真】交際していた頃のシャイア・ラブーフ＆ミア・ゴス、素敵な2ショット
これまでの報道によると、シャイアは現地時間2月17日、カトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、バーで騒ぎを起こし、店を追い出された末、近くにいた人を殴りつけるなど攻撃的な行動をとったとして、駆け付けた警察により逮捕されたという。
Varietyによると、シャイアは、執行猶予付き6ヵ月の懲役刑と2年間の保護観察、バーと被害者3人への接近禁止、そしてアルコール依存症治療プログラムへの参加を義務付けられたという。
シャイアの弁護人はAP通信に対し、「ラブーフ氏は本日、今回の事件における自身の説明責任を果たすべく出廷し、全うしました」とコメント。今回の件は、「マルディグラ会期中のバーで起きた小さい揉め事」に過ぎず、「偏見や差別があったという証拠はない」と述べ、「彼は今、家族や仕事、そして新たな創作活動に専念していくことを楽しみにしています」と発表した。
なお報道によると、シャイアは約1年前に長年のパートナーであるミア・ゴスと破局し、家族の住むニューオーリンズへ転居していたという。2人は2012年にラース・フォン・トリアー監督の映画『ニンフォマニアック Vol.2』の撮影で出会い、破局と復縁を繰り返したのち、2016年にラスベガスで結婚。その後一度離婚するも復縁し、2022年には第1子となる娘イザベラが誕生している。
シャイアはこれまでもアルコール問題を公表しており、2017年に米ジョージア州サヴァンナで乱闘騒ぎを起こし逮捕された後、服役する代わりにリハビリ施設行きを選んだことがある。また2020年末には、元恋人FKAツイッグスから身体的虐待と性的暴行、精神的苦痛を与えたとして提訴され、2025年7月に和解が成立した。近年は自身の過去の行動を悔いる発言もたびたび行っていた。