映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア ケント・モリ＆ユーコ・スミダ・ジャクソン“レジェンド”の登場にファン歓喜
ダンサーのケント・モリとユーコ・スミダ・ジャクソンが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【全身ショット】キラキラ！圧巻のオーラをみせるケント・モリ
マイケルのステージにも立った2人は、マイケルファンの間のレジェンド的存在。2人の登場にひときわ大きな歓声が沸き、ケント・モリは“マイケルポーズ”でさらに盛り上げた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
【全身ショット】キラキラ！圧巻のオーラをみせるケント・モリ
マイケルのステージにも立った2人は、マイケルファンの間のレジェンド的存在。2人の登場にひときわ大きな歓声が沸き、ケント・モリは“マイケルポーズ”でさらに盛り上げた。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。