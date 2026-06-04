松本伊代、ヒロミも“ガチ注意”した…自身がコンサートで発言した一言に反省「アイドルとして夢を与えている、歌っているのに…」

松本伊代、ヒロミも“ガチ注意”した…自身がコンサートで発言した一言に反省「アイドルとして夢を与えている、歌っているのに…」