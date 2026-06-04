走りと安全性を強化！ 一部改良で商品力向上

スバルは2026年6月4日、クロスオーバーSUV「レヴォーグ レイバック」の一部改良モデルを発表しました。

今回の改良では、上質な乗り心地や快適性といった従来の魅力を維持しながら、走行性能や安全性、利便性を向上させています。

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レヴォーグ レイバックは、2023年10月に登場したモデルで、スバルの主力ステーションワゴンである「レヴォーグ」をベースに開発されました。

「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」というレヴォーグならではの特徴に、SUVならではの自在性や上質感を融合したモデルとして誕生しています。

近年はSUV人気が高まる一方で、優れた走行性能や積載性を備えたステーションワゴンを求めるユーザーも少なくありません。

レイバックはそうしたニーズに応えるモデルとして開発され、レヴォーグの高い基本性能を継承しながら、最低地上高を高めることで悪路走破性や使い勝手を向上させています。

スバルのSUVラインナップのなかでも独自の立ち位置を持つモデルとして、街乗りからロングドライブ、アウトドアまで幅広いシーンに対応することが特徴です。

現行のレヴォーグ レイバックは、全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mmのボディに、水平対向4気筒1.8リッターDOHC直噴ターボ“DIT”エンジンを搭載。

トランスミッションにはリニアトロニック（CVT）を組み合わせ、駆動方式は全車AWDを採用。スバルらしい安定感のある走りと快適な乗り心地を実現しています。

くわえて、燃費性能の向上も図られました。1.8リッターターボモデルのWLTCモード燃費は、改良前が13.6km／Lだったのに対し、今回の改良では高効率オルタネーターの採用やエンジンオイルの変更、電気負荷低減に向けた各種対策により14.1km／Lへと改善されています。

また、先進運転支援システム「アイサイト」をはじめとする安全装備を充実させるとともに、質感の高いインテリアや優れた静粛性を備え、上級ワゴンSUVとしてのキャラクターを確立しています。

そして、今回発表された一部改良モデルでは、走行性能や安全性、利便性の向上が図られました。

走行性能では、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上。特にSモードでは、ドライバーのアクセル操作に応じて走行特性を瞬時に変化させる新たな制御を採用しました。

コーナー立ち上がり時などでは従来以上にリニアな加速感を実現する一方、穏やかなアクセル操作時にはIモード相当の特性へ切り替えることで、状況に応じたスムーズな走りを可能としています。

安全面では、スマートリアビューミラーを全車に標準装備しました。夜間走行時やラゲッジスペースに多くの荷物を積載した場合でも、良好な後方視界を確保できるようになっています。

さらに、コネクティッドサービス「MySubaru Connect」には新たに「ハザード点滅機能」を追加しました。

広い駐車場などで車両の位置が分かりにくい場合でも、スマートフォンからハザードランプを点滅させることで車両を見つけやすくなり、利便性を高めています。

インテリアでは、ステアリングホイールやシフトブーツにブラックステッチを採用。「Limited EX」ではフロアコンソールリッドをブラックへ変更し、よりスポーティで引き締まった室内空間に仕上げられました。

グレード構成は、「Limited EX」と「Black Selection」の2グレードを設定。価格（消費税込）は、「Limited EX」が405万9000円、「Black Selection」が424万6000円です。

また、今回の一部改良発表にあわせて、スバルはストロングハイブリッドシステム「S：HEV」を搭載した「レヴォーグ レイバック」の新モデルを予告。

ティザーサイトを公開し、仕様やデザインを初公開しました。正式発表は2026年7月を予定しています。