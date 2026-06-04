バレーボール男子日本代表の石川祐希主将（30）、西田有志（26）、郄橋藍（24）、ネーションズリーグの応援サポーターを務めるtimeleszの原嘉孝さん（30）が4日、都内で行われた開幕セレモニー会見に出席した。

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約500人のファンが見守るなか行われた会見では、自身もバレーボール経験をもつ原さんがインタビュアーとして3選手に質問した。

この日は、アニメ「ハイキュー!!」とネーションズリーグの3度目のコラボレーションも発表された。事前にSNSで応募した「『ハイキュー!!』を見てバレー部に入った。皆さんのバレーをはじめたきっかけは？」という問いに石川、郄橋、西川は全員「兄弟がやっていたから」と回答。石川は「小学校3年生の時に姉の練習試合について行っててスパイクをちょっと練習して、そこでできたっていうところが少しきっかけになったのかな」と明かした。

10日に行われるウクライナとの初戦を前に行われた“始球式”では、「NIPPON！」「もうIPPON！」のかけ声とともに、西田、郄橋がつないだトスを石川主将がスパイク。これが、レシーブ役の原さんの顔面に直撃するまさかのハプニングも。「墓場まで持って行けます！直撃したけど嬉しいです！」という原さんに、石川主将は平謝りだった。

大会へ向け石川主将は「皆さんの応援が僕たちの力になっているので、この力をネーションズリーグの結果で証明できるように。今シーズンも皆さんに応援されるようなチームを引き続き作っていきたい」。

西田は「僕たちがプレーをして結果を残すことにはなりますけど、皆さんは僕たちの背中を支えてください。一緒に僕たちは皆さんもチームメイトだと思ってるので、ぜひ一緒に会場でメダルを取るところだったりとか、一緒に勝つ姿だったりとかっていうのを見届けていただけたらなと思います」。

郄橋も「皆さんとともに、そして原さんと一緒にバレーボール、メダル確定に向けて頑張っていけたらなと思っています。引き続き応援よろしくお願いします」と2年ぶりのメダルへ、意気込みを語った。

原さんは「バレーボール見たことないよという方も、同じチームメートとして、盛り上げてくれると嬉しいです」と呼びかけた。

男子日本代表は中国で行われる予選ラウンド第1週の初戦を10日に迎える。第2週（24日〜）はフランス、7月15日からの第3週は大阪で戦う。

【男子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）21時00分〜 vsウクライナ

6月12日（金）21時00分〜 vsポーランド

6月13日（土）17時30分〜 vs中国

6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア

6月27日（土）00時00分〜 vsイラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日＠寧波（中国）

