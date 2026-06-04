日本海に沈む美しい夕日を愛犬と見つめるセキ・ユウティン 後ろ姿にファンもうっとり
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「夕日綺麗」と一言だけ記すと、愛犬・福宝と一緒に海辺に立つ写真を投稿した。
【写真】「後ろ姿も美しい」海辺に立つセキ・ユウティン（全3枚）
今週は新潟県長岡市で開催される「ヨネックスレディス」に参戦するユウティン。この写真は、日本海に沈む夕日の美しさで人気を集めるネイチャーランド椎谷で撮影したものだ。ユウティンはじっと夕日を見つめているが、福宝はカメラを見たり、夕日とは別方向を見たりと自由気まま。そして3枚目には美しい夕日をアップで撮影していた。投稿を見たファンからは「素敵な夕日 癒されますねぇ」「後ろ姿も美しい」「絵になりますね！素敵です」「福宝も一緒に散歩できて嬉しいですね」などのコメントが寄せられていた。昨年のファイナルQTで44位だったユウティンは、今シーズン前半戦に出場できる試合数に制限がかかっていたが、先週の「リゾートトラスト レディス」では首位と1打差の単独3位に入る躍進。リランキングリストもそれまでの43位から14位まで一気にジャンプアップ。獲得ポイントも162.68まで伸ばし、昨年の実績に照らし合わせれば、今シーズンの出場権はほぼ手中にした。好調の波に乗って、2022年以来となるツアー2勝目を達成することを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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