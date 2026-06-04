【40代が選ぶ】将来事務所の顔となりそうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 同率2位「道枝駿佑」「永瀬廉」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、将来事務所の顔となりそうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
同率2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。山田涼介さんに憧れて入所し、たゆまぬ努力でデビューを掴み取ったなにわ男子のメンバーです。グループでの活躍に加え、日曜劇場『キャスター』（TBS系）などで見せる自然体な演技も高く評価されています。真摯に仕事と向き合うひたむきな姿勢は、将来事務所を牽引するトップアーティストへの成長を予感させます。
▼回答者コメント
「美しい顔立ちをしていて皆が憧れの的になりそうだから」（40代女性／神奈川県）
「STARTO社の王道の振る舞いや出立ちだから」（40代女性／佐賀県）
「若い世代からの人気が高く、将来性を感じるからです」（40代女性／大阪府）
同率2位にランクインしたもう一人は、King＆Princeの永瀬廉さんです。2018年にKing & Princeとしてデビューしました。「顔面国宝」と評されるイケメンであることに加え、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど実力派俳優としても活躍中です。日曜劇場や話題の映画で主演を張り続け、将来の事務所を背負って立つ看板俳優となるに違いありません。
▼回答者コメント
「STARTO社を選んで残っていることに所属先に対する責任感を感じるからです」（40代女性／青森県）
「今の活躍からまたすでに顔と言ってもいいと思う」（40代女性／長崎県）
「トークが上手くて愛されるのでトップに立ちそう」（40代男性／兵庫県）
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。9年間の長い下積みを経てデビューを掴んだ努力家であり、何事にも真摯に向き合うストイックな姿勢が魅力です。周囲への気配りを忘れない誠実な人柄で、ご家族やメンバーとも厚い絆で結ばれています。その実直さと周囲から集める絶大な信頼により、将来は事務所を支える大きな顔となることでしょう。
▼回答者コメント
「ハリウッド作品にも参加していて、国内外問わず数多くのアンバサダーを務めているから」（40代女性／茨城県）
「清潔感と責任感があるので、まとめ役に向いていると思うから」（40代男性／東京都）
「海外に仕事を広めるなど、真面目さと情熱を感じるので今後の期待が増した」（40代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：道枝駿佑（なにわ男子）／32票
同率2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。山田涼介さんに憧れて入所し、たゆまぬ努力でデビューを掴み取ったなにわ男子のメンバーです。グループでの活躍に加え、日曜劇場『キャスター』（TBS系）などで見せる自然体な演技も高く評価されています。真摯に仕事と向き合うひたむきな姿勢は、将来事務所を牽引するトップアーティストへの成長を予感させます。
「美しい顔立ちをしていて皆が憧れの的になりそうだから」（40代女性／神奈川県）
「STARTO社の王道の振る舞いや出立ちだから」（40代女性／佐賀県）
「若い世代からの人気が高く、将来性を感じるからです」（40代女性／大阪府）
同率2位：永瀬廉（King＆Prince）／32票
同率2位にランクインしたもう一人は、King＆Princeの永瀬廉さんです。2018年にKing & Princeとしてデビューしました。「顔面国宝」と評されるイケメンであることに加え、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど実力派俳優としても活躍中です。日曜劇場や話題の映画で主演を張り続け、将来の事務所を背負って立つ看板俳優となるに違いありません。
▼回答者コメント
「STARTO社を選んで残っていることに所属先に対する責任感を感じるからです」（40代女性／青森県）
「今の活躍からまたすでに顔と言ってもいいと思う」（40代女性／長崎県）
「トークが上手くて愛されるのでトップに立ちそう」（40代男性／兵庫県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／144票
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。9年間の長い下積みを経てデビューを掴んだ努力家であり、何事にも真摯に向き合うストイックな姿勢が魅力です。周囲への気配りを忘れない誠実な人柄で、ご家族やメンバーとも厚い絆で結ばれています。その実直さと周囲から集める絶大な信頼により、将来は事務所を支える大きな顔となることでしょう。
▼回答者コメント
「ハリウッド作品にも参加していて、国内外問わず数多くのアンバサダーを務めているから」（40代女性／茨城県）
「清潔感と責任感があるので、まとめ役に向いていると思うから」（40代男性／東京都）
「海外に仕事を広めるなど、真面目さと情熱を感じるので今後の期待が増した」（40代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)