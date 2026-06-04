タリーズに“〆パフェ”モチーフのフローズンドリンクが登場 白桃＆メロンの素材を活かしたジューシーな味わい
タリーズコーヒージャパンは、10日より季節限定のフローズンドリンクを発売する。
【写真】むぎゅっと感がたまらない！同時に発売する「ベーグルサンド 塩あんバター」
“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、爽やかなフローズンドリンクを用意。旬のフルーツの素材を活かしたジューシーな味わいと、見た目にも心躍る彩り豊かな一杯で、これからの夏にぴったりのひとときを届ける。
「国産白桃のとろっとピーチシェイク」（Tall：730円）は、ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用したフレッシュな味わいのシェイクを合わせた、夏気分を盛りあげるフローズンドリンク。仕上げには、完熟した桃を思わせる、なめらかな桃のソースをトッピングし、ひと口ごとに白桃の上品な香りとやさしい甘みを楽しめる。
「国産メロンの食べごろメロンシェイク」（Tall：750円）は、国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピングし、パフェ感覚で楽しめる。飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘みと香りが広がる。
“夜タリ”として、午後4時以降の注文で、ホイップ2倍が無料に。10日から7月7日の期間限定となる。
また同日から、国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエール「国産生姜のドライジンジャーエール」（Tall：700円）も登場。生姜のピリッと辛みの効いた味わいを楽しめる。トッピングした輪切りレモンの爽やかな香りと辛口で爽快な喉ごしは、暑い季節のリフレッシュにおすすめ。
さらに、ドリンクと一緒に楽しめる新作モーニングメニュー＆ペストリーも登場する。「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」（530円／ドリンクセット760円〜）は、全粒粉入り厚切りパンに、後味さっぱりなレモン風味のチキンと、3種のチーズ（ゴーダ・チェダー・モッツァレラ）をトッピング。
こんがり焼き上げたチーズのコクと、爽やかなレモンの風味がマッチし、アクセントの黒胡椒が味わいを引き締める。厚切りならではのしっかりとした食べ応えで、満足感のある一品。モーニングセット対象。
「ふわふわマフィン 〜レモン〜」（370円）は、ふんわりとした食感に、爽やかなレモンの風味と程よい酸味を合わせ、暑い時期でも食べやすい味わいに仕上げた。
「ベーグルサンド 塩あんバター」（420円）は、夏場にぴったりな、甘じょっぱい味わいのベーグルサンド。甘さを控えたあんこと、ほどよい塩味、コクのあるバターがバランスよく重なり、満足感のある一品。カフェオレとのペアリングもおすすめ。
※価格は全て税込
【写真】むぎゅっと感がたまらない！同時に発売する「ベーグルサンド 塩あんバター」
“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、爽やかなフローズンドリンクを用意。旬のフルーツの素材を活かしたジューシーな味わいと、見た目にも心躍る彩り豊かな一杯で、これからの夏にぴったりのひとときを届ける。
「国産メロンの食べごろメロンシェイク」（Tall：750円）は、国産メロンを使用したジューシーで豊潤な味わいのシェイクに、ぷるんとした食感のメロンソースをトッピングし、パフェ感覚で楽しめる。飲み進めるごとに、まるで食べごろのメロンを頬張ったような、果実感あふれる甘みと香りが広がる。
“夜タリ”として、午後4時以降の注文で、ホイップ2倍が無料に。10日から7月7日の期間限定となる。
また同日から、国産生姜を使用したタリーズオリジナルのジンジャーエール「国産生姜のドライジンジャーエール」（Tall：700円）も登場。生姜のピリッと辛みの効いた味わいを楽しめる。トッピングした輪切りレモンの爽やかな香りと辛口で爽快な喉ごしは、暑い季節のリフレッシュにおすすめ。
さらに、ドリンクと一緒に楽しめる新作モーニングメニュー＆ペストリーも登場する。「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」（530円／ドリンクセット760円〜）は、全粒粉入り厚切りパンに、後味さっぱりなレモン風味のチキンと、3種のチーズ（ゴーダ・チェダー・モッツァレラ）をトッピング。
こんがり焼き上げたチーズのコクと、爽やかなレモンの風味がマッチし、アクセントの黒胡椒が味わいを引き締める。厚切りならではのしっかりとした食べ応えで、満足感のある一品。モーニングセット対象。
「ふわふわマフィン 〜レモン〜」（370円）は、ふんわりとした食感に、爽やかなレモンの風味と程よい酸味を合わせ、暑い時期でも食べやすい味わいに仕上げた。
「ベーグルサンド 塩あんバター」（420円）は、夏場にぴったりな、甘じょっぱい味わいのベーグルサンド。甘さを控えたあんこと、ほどよい塩味、コクのあるバターがバランスよく重なり、満足感のある一品。カフェオレとのペアリングもおすすめ。
※価格は全て税込