ゴールデンレトリバーの子犬さんに1時間だけお留守番をさせてみた結果…。どうやって過ごしていたのか、安眠していたことが伝わってくる姿が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で189万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：大型犬パピーに『1時間のお留守番をしてもらった』結果→帰宅後、体を見てみると…まさかの模様】

大型犬の子犬を1時間だけお留守番させてみた結果…

Xアカウント『@NOAQUA_TIARA』に投稿されたのは、生後4ヶ月のゴールデンレトリバー「ラファ」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんは1時間だけラファちゃんにお留守番をしてもらうことにしたのだそう。

心配も杞憂？『安眠していた証拠』に悶絶

たった1時間とはいえ、初めてのお留守番。お利口さんにできるかな…と、心配しながら帰宅すると…あまりにも微笑ましいお姿で待ってくれていたのだといいます。

どこかちょっぴり寝ぼけた表情を浮かべながら、飼い主さんを見上げていたというラファちゃん。

寝返りを打ったラファちゃんの体を見てみると…そこには、まるでふわふわのワッフルのようにトレーのアミアミの跡がクッキリと付いていたのだそう。

とってもお利口さんにぐっすり眠ってお留守番してくれていたことが分かるラファちゃんのお姿は、飼い主さんはもちろんのこと多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「人でいうところの寝グセかな」「お利口さん」「めちゃくちゃ可愛い」「ちゃんと寝てたんだね、かわいいー！」「クッキリ」「賢すぎ！感動」などのコメントが寄せられています。

仲良しゴールデンレトリバー姉妹の日常

2026年1月21日生まれのラファちゃんは、とっても甘えん坊で天真爛漫な女の子。日々、たくさんの経験をしながらすくすくと成長しているのだといいます。

そんなラファちゃんには、ティアラちゃんという素敵なお姉ちゃんの存在も。ティアラちゃんはお転婆な妹に優しく接し、お散歩練習にも付き合ってあげているのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすラファちゃん、ティアラちゃんの日常はゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@NOAQUA_TIARA」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。