笠井信輔アナ、結婚36年の妻と貴重な“顔出し”ショット公開「山あり谷あり色々ありました」」
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が4日までに、自身のSNSを更新。妻の茅原ますみさんと2ショットを公開し、結婚36周年を迎えたことを伝えた。
【写真】とってもおキレイ！ 笠井アナとともに笑みを浮かべる茅原ますみさん
笠井は「昨日6月2日は結婚記念日」と書き出すと、「36年、山あり谷あり色々ありました」と妻と歩んだ日々を振り返った。そして訪れたディナーで料理に四つ葉のクローバーが添えられていたと明かし「嬉しいですね、やっぱり」とつづった。
この投稿には「これからも仲睦まじくお幸せに」「ステキ夫婦」といったコメントが寄られている。
笠井アナは、早稲田大学を卒業後、1987年にフジテレビ入社。『めざましテレビ』『とくダネ！』『バイキング』など人気番組を担当した。19年9月末に同局を退社後はフリーに。同年12月に悪性リンパ腫に罹患したことを公表し治療へ。退院後は治療を続けながら仕事に復帰し、20年6月に悪性リンパ腫が「完全寛解」に至ったことを報告した。
【写真】とってもおキレイ！ 笠井アナとともに笑みを浮かべる茅原ますみさん
笠井は「昨日6月2日は結婚記念日」と書き出すと、「36年、山あり谷あり色々ありました」と妻と歩んだ日々を振り返った。そして訪れたディナーで料理に四つ葉のクローバーが添えられていたと明かし「嬉しいですね、やっぱり」とつづった。
笠井アナは、早稲田大学を卒業後、1987年にフジテレビ入社。『めざましテレビ』『とくダネ！』『バイキング』など人気番組を担当した。19年9月末に同局を退社後はフリーに。同年12月に悪性リンパ腫に罹患したことを公表し治療へ。退院後は治療を続けながら仕事に復帰し、20年6月に悪性リンパ腫が「完全寛解」に至ったことを報告した。