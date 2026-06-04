『アメトーーク！』豪華４組が登場！出川哲朗は「豪勢だねぇ」と大喜び

6月4日（木）の『アメトーーク！』では、相方のツッコミが好きすぎる「相方のツッコミ最高〜芸人」が放送される。



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サンドウィッチマン、タカアンドトシ、シソンヌ、見取り図という豪華メンバーを前にした出川哲朗が「豪勢だねぇ」と大喜びするなか、4組のボケ芸人が相方のスゴさを力説する。

「相方のツッコミのココがサイコー!!」では、ボケ芸人が相方のキャッチコピーを発表する。

富澤たけし（サンドウィッチマン）は、伝説の『M-1グランプリ2007』で披露したネタのツッコミワードを「3時間くらい考えていた」と裏話を暴露するほか、相方・伊達みきおのツッコミを大分析。すると、盛山晋太郎（見取り図）も「関西弁では表現できない粋な感じがすごい」と感嘆する。

また、タカ（タカアンドトシ）は「短いフレーズでバシッとツッコんでくれる」と相方・トシのツッコミを絶賛するのだが、長谷川忍（シソンヌ）が「大発明ですよね」という「欧米かっ！」を自分の手柄にしようとし始めて…。

一方シソンヌは、「コントではリアリティを大事にしている」というじろうが、「絶妙な表情でツッコんでくれる」という長谷川の“顔ツッコミ”を大絶賛。VTRでそのスゴさを目の当たりにした芸人たちは…。

続く見取り図は、リリーが盛山の「全員にわかるたとえ」と「盛山が生み出すオリジナルワード」のスゴさを力説。盛山が即興ツッコミに挑むことに。

また、「相方の好きなツッコミフレーズBEST3」も発表。すると、それを見ていた出川がコンビ愛に感動するひと幕も。

ほか、それぞれのツッコミ芸人のタイプを比較するため商店街ロケを実施。伊達と長谷川は栗谷（カカロニ）と、トシと盛山は長谷川雅紀（錦鯉）と、それぞれ1対1でロケをすることに。

スタジオでは、4組それぞれのネタを別のツッコミ芸人でやったらどうなるのかも大検証。ツッコミ芸人が、自分たちのスタイルと異なるネタに挑む。