170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音「#グラマー体型の洋服選び」 デコルテ映えるコーデ姿が「スタイル抜群」
気象予報士の穂川果音が4日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。
そんな彼女が「ベアトップだと鎖骨が出て華奢見えするから好き #骨格ストレート #グラマー体型の洋服選び #170cm」と投稿したのは自身のオフショット。デコルテ映えるコーデ姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。
そんな彼女が「ベアトップだと鎖骨が出て華奢見えするから好き #骨格ストレート #グラマー体型の洋服選び #170cm」と投稿したのは自身のオフショット。デコルテ映えるコーデ姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」などの声が集まっている。
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）