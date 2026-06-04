◆宝塚記念１週前追い切り（６月３日、栗東トレセン）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の１週前追い切りが３日、東西トレセンで行われた。大阪杯、天皇賞・春を連勝し、春古馬３冠に王手をかけるクロワデュノールが上昇気配を感じさせた。

２５年の日本ダービー馬は、団野（レースは北村友）を背に、栗東・ＣＷコースで内メアグローリア（２歳新馬）と中グロリアラウス（５歳オープン）と３頭併せ。台風６号の影響で栗東トレセンは暴風雨となり、不良発表の馬場には水が浮くほどのコンディションだったが、悪条件にも負けずパワフルな走りを見せた。

道中は最後方からゆったりと中を５馬身、内を２馬身追走。直線で一杯に手綱を動かされると、前肢を力強く動かして一段首を下げ、しっかりと加速。スピードを維持しながらゴール前で楽に２頭を抜き去り、６ハロン８４秒１―１１秒６で最先着した。斉藤崇調教師は「後ろから外を回してしっかりと。今日もまだ重たいなという印象ですね」と冷静な評価だった。

２歳から毎年Ｇ１を制している怪物。歴史に名を刻む一戦へ向け、仕上げに抜かりはない。トレーナーは「息づかいとかその辺は大丈夫。気持ちの部分と体の引き締めの部分だけかなと思う」と、淡々と言葉を続けた。「今週末と最終（追い切り）を注意しながらやっていけたらと思います」。今年の平地Ｇ１・１０戦中、７戦に管理馬を送り出している名指揮官が、愛馬を万全の状態へ導く。（松ケ下 純平）