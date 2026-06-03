ノア３日の保土ヶ谷大会の「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ｂブロック公式戦で藤田和之（５５）、モハメド・ヨネ（５０）組がＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）、スタリオン・ロジャース（３５）組を破り、リーグ戦初勝利を挙げた。

ここまで２戦を終え勝ち点０の藤田、ヨネ組は、この日ここまで無敗の稲村、スタリオン組と激突。試合は互いに一歩も譲らぬ意地の張り合いとなった。藤田はラリアート、エルボーと野獣パワー全開で敵軍に迫った。

孤立したところを合体技「ＦＲＯＭ ＤＵＳＫ ＴＩＬＬ ＤＡＷＮ（合体式無双）」を狙われるピンチもヨネのカットが間に合う。稲村を強烈なラリアートで排除すると、スタリオンを合体チョークスラムで叩きつけて逆転。最後はヨネがキン肉バスターをさく裂させると、そのまま藤田がカバーし３カウントを奪った。

試合後、藤田は稲村から握手を求められるがビンタで返す。ここから両者エキサイトし、大乱闘に発展した。

レフェリー、セコンドが止めに入る中、藤田が「どう収拾つけるんだよ、やるしかねえだろ」とゴングを要求する場面も。「てめえは薄っぺらいんだよ。最初っから来る気ねえんだよ」と暴言を吐きまくった。

稲村からは「あんたまだ元気じゃないか。いつでもそのフラストレーション、たまってるものを俺にぶっ放してくれよ。いつだってユーと俺はファイトしたいんだ」と改めての一騎打ちを要求される。口論は続いたが、最終的に互いにビンタを張り合い「やってやるよ」と対戦を受諾。握手に応じ「お前、泣かせるな…」とこぼして、リングを後にした。