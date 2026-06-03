新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３日後楽園大会のＢブロック公式戦で、ＹＯＨ（３７）が佐々木大輔（４０＝ＤＤＴ）から６勝目を挙げ、２位突破を決めた

５勝３敗で最終日を迎えた前年度準優勝者は、佐々木のラフファイトにも果敢に応戦した。ゴングが鳴る前に奇襲を受け、クロスフェースロックで絞められるも、これを逃れパラダイスロックで捕獲。身動きを封じて強烈なドロップキックを発射した。

反撃に転じた佐々木からは強烈なＤＤＴを食らってしまう。ドロップキックで場外に転落すると、トペ・スイシーダが直撃。さらにはトップロープからのフライングラリアート、ペディグリーの猛攻に遭い、ピンチに陥った。

しかし、ＹＯＨはダイビングエルボーを自爆させて難を逃れ、トラースキックもドラゴンスクリューで切り抜けた。最後は丸め込みの応酬からファイブスタークラッチを繰り出し、技あり３カウントを奪ってみせた。

この試合までにＢブロックではＳＨＯ、石森太二、エル・デスペラードの３人が、直後にはロビー・イーグルスが豹に勝利し６勝目を挙げた。全公式戦を終え、ＢブロックはＹＯＨ、ＳＨＯ、石森、デスペラード、イーグルスが６勝３敗で並んだが、対象５選手の直接対決の結果、ＹＯＨが２位、イーグルスが１位で準決勝（５日、高崎）に進むことになった。

試合後のバックステージに現れたＹＯＨは「僕のプロレス人生は、いつだってドラマティックさ」とささやき控室へ。昨年あと一歩で逃した栄冠を手にすることができるか。