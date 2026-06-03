FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかりスペシャルコラボソング「奇跡じゃない」のメイキングムービー公開

今年、ともにデビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、スペシャルコラボソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリース。同日19時にメイキング映像も公開した。

■誕生日を迎えたモン吉へケーキと花束を贈るひと幕も

本ムービーには、2組の貴重なレコーディングの模様が収録されており、当日誕生日を迎えたモン吉へケーキと花束を贈るひと幕も。6月20・21日に東京ガーデンシアターにて開催されるツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」』のビジュアル撮影風景も盛り込まれている。

なお、6月3日19時30分からはファンキー加藤と水野良樹がFUNKY MONKEY BΛBY’S公式Instagramにてコラボインスタライブを開催。また、20時からは配信サイト「AWA」で開催されるリスニングパーティーにもファンキー加藤と水野がボイス参加する。

「奇跡じゃない」は両者が作詞作曲に携わり、プライベートでも食事をし合う仲であるファンキー加藤と水野が数年前から温めてきたツーマンライブにあわせて企画したもの。

楽しいことばかりではなく苦しいことや悔しいことも数々乗り越えながら、多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の想いが込められている。

キャッチーで前向きになれるメロディと吉岡聖恵の伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBY’Sの飾らない真っすぐな想いがつまったラップパートを水野が唯一無二のコラボ楽曲としてまとめ上げ、2組の真骨頂とも言えるエッセンスが凝縮された楽曲となった。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり

DIGITAL SINGLE「奇跡じゃない」

■ライブ情報

『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』

06/20（土）東京・東京ガーデンシアター

06/21（日）東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ』特設サイト

https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com/

FUNKY MONKEY BΛBY’S OFFICIAL SITE

https://www.funkymonkeybabys.com/