西川貴教、『合体神シリーズ』第1弾作品『獣王武神ダンデヴァイン』のOPテーマを担当

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西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当することが決定した。

■「日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております」

『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として制作される完全新作アニメ。

同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボットファンへ向け、長年にわたり多くのファンを魅了し続けてきた「合体ロボ」の熱狂を、現代のあらたな映像表現で描き出す。

本プロジェクトでは、毎年違ったモチーフの合体ロボットアニメをシリーズ展開。令和における合体ロボットアニメの「新定番」を目指す、これまでにない挑戦となる。

オープニングテーマの詳細は、後日発表予定。

■西川貴教 コメント

この度『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。

ロボットアニメで育ってきた世代なので、日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております。

ダンデヴァイン、オープニングテーマのほうもぜひご期待ください。

■関連リンク

『獣王武神ダンデヴァイン』

https://gattaishin.com/dandivine/

西川貴教 OFFICIAL SITE

https://www.takanorinishikawa.com/

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https://www.tm-revolution.com/