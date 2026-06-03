西川貴教、『合体神シリーズ』第1弾作品『獣王武神ダンデヴァイン』のOPテーマを担当
西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当することが決定した。
■「日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております」
『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として制作される完全新作アニメ。
同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボットファンへ向け、長年にわたり多くのファンを魅了し続けてきた「合体ロボ」の熱狂を、現代のあらたな映像表現で描き出す。
本プロジェクトでは、毎年違ったモチーフの合体ロボットアニメをシリーズ展開。令和における合体ロボットアニメの「新定番」を目指す、これまでにない挑戦となる。
オープニングテーマの詳細は、後日発表予定。
■西川貴教 コメント
この度『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。
ロボットアニメで育ってきた世代なので、日本が誇るロボットアニメを世界に発信していきたい、そんな思いで作らせていただいております。
ダンデヴァイン、オープニングテーマのほうもぜひご期待ください。
■関連リンク
『獣王武神ダンデヴァイン』
https://gattaishin.com/dandivine/
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